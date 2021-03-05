Sağlık sistemindeki eksiklik giderildi

Sağlık Bakanı Ünal Üstel’in girişimiyle ve Grid Group’un bir haftalık çalışmasıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşayan herkes artık tüm aşılanma programını, kendi aşılanma tarihini ve başvurusunu Sağlık Bakanlığı İnternet Sitesi üzerinden takip edebilecek!

Ünal Üstel’in göreve gelirlerden dikkatini çeken plansızlık, Grid Group Şirketleri Kurucu Başkanı Murat Teksöz’ün gönüllü olmasıyla KKTC Sağlık Sisteminin büyük bir eksiği ortadan kalktı. 22 ülkede profesyonelce bu sistemi kuran Grid Group, KKTC’de ise bunu gönüllülük esasıyla hayata geçirdi.

Grid Group, bir hafta gibi kısa sürede yazılımı tamamlarken, bu sistem sayesinde artık aşılanma planı dijital ortamda vatandaşın hizmetine sunuldu. KKTC’de yaşayan ve kayıt altında olan istisnasız herkesin bu site üzerinden hem aşılanma programını takip edebilecekleri hem de aşılanmak için başvuru yapabilecekleri öğrenildi.

Ayrıca bu sistem sayesinde bugüne kadar ülkemize kaç doz aşı geldiği, kaç doz aşı kullanıldığı ve kaç doz aşının var olduğunu da bu sistem sayesinde herkes Sağlık Bakanlığı Web Sitesi’nden takip edebilecek.