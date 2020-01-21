Şahali: Devletin kaybı yaklaşık 50 milyon TL

CTP Milletvekili Erkut Şahali “Mobil Operatörlerin Vergi Yükümlülükleri” ile ilgili güncel konuşma yaptı.

BTHK’nın ülkedeki GSM operatörlerinin faaliyetlerini denetlediğini dile getiren Şahali, kendi hükümet dönemlerinde eksik vergilendirmelerle ilgili adım atıldığını belirtti.

GSM şirketlerinin tabi olduğu vergi sistemini basitleştirmek gerektiğini anlatan Şahali, bu alandaki vergilerden bahsetti.

Gelir kaybına neden olan uygulamaya değinen Şahali, operatörlerin hizmetlerinin ses ve veri olarak ikiye ayrıldığını dile getirdi.

Öte yandan şirketlerin ses iletişimini başka bir şirket ve fatura, data iletişimini bir başka şirket ve fatura ile ücretlendirildiğini anlatan Şahali, günün sonunda devlete ödenen verginin ödenmesi gerekenden az olduğunu söyledi.

Devletin kaybının yaklaşık 50 milyon TL dolayında olduğunu belirten Şahali, vergi rekortmenleri arasında bir süredir GSM şirketlerinin yer almamasının nedeninin de bu olduğunu dile getirdi.

Şahali, devletin öte yandan bu hizmetlerin ucuzlatılması için çalışması gerektiğini de söyledi.

Devletin gelirlerinin tabana yayıldığı müddetçe artacağını söyleyen Şahali, hizmetlerin standart şekilde vergilendirilmesi ve oluşacak gelirin kamu yararına kullanılması gerektiğini söyledi.

Şahali, örneğin kayıp 50 milyon TL’nin alınması halinde yollardaki altyapı eksikliklerinin düzeltilmesine harcanabileceğini anlattı.