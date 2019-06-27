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Sahilin koruma altına alınması isteniyor

Gazimağusa bölgesindeki Crystal Rock ve Salamis Hotel arasındaki deniz sahilinin Caretta Caretta bölgesi ilan edilmesi için harekete geçildi.

27 Haziran 2019 Perşembe 14:13
Sahilin koruma altına alınması isteniyor

DAÜ, bazı Sivil Toplum kuruluşları temsilcileri ve bölge sakinleri konuya ilişkin basın toplantısı düzenleyerek taleplerini dile getirdiler.

DAÜ Su Altı Araştırma ve Görüntüleme Merkezi Başkanı Yrd.Doç. Dr Burak Ali Çiçek kaplumbağaların bulunduğu kıyı şeridinde 3 tane kaplumbağa yuvası bulduklarını ifade ederek, halkın bunu bilerek duyarlı davranmasını istedi.
Kuzey Kıbrıs sahillerinin tümünde bu yuvaların var olduğunu hatırlatan
Çiçek, sahillere araçlarla girilmemesi gerektiğini vurguladı.

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar da,Yeniboğaziçi sahillerinin pek çok yaban hayatını bünyesinde barındırdığını hatırlattı.

Zurnacılar, adanın simgesi olan Caretta Caretta’ların yaşatılması için gereken önlemlerin alınması gerektiğini kaydetti.

Bölge sakinlerinden DAÜ Turizm Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Turgay Avcı da hassasiyetlerinin doğayı korumak olduğunu vurguladı.
Avcı, sahilde Caretta Carettaların yumurtladığını, ayrıca kum zambaklarının bulunduğunu söyledi ve bu bağlamda bölgenin koruma altına alınması gerektiğine işaret etti.

UBP Mağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu da Caretta Caretta’ların yumurtlama alanlarının bulunduğu sahilin korunmasının gerekliliği üzerinde durdu.

Hasipoğlu Carettaların turizmin logosu konumunda olduğunu anımsatarak konuyla ilgili gerekli yasal düzenlemelerin yapılacağını dile getirdi.

(BRT)

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