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Sahte dolarları tedavüle sürdü

Lefkoşa’da evine çağırdığı alışverişi sahte para ile ödeyen zanlı W.A ek tutukluluk talebiyle mahkeme huzuruna çıkarıldı.

22 Eylül 2021 Çarşamba 12:52
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Sahte dolarları tedavüle sürdü

(Kamalı Haber)

Lefkoşa’da evine çağırdığı alışverişi sahte para ile ödeyen zanlı W.A ek tutukluluk talebiyle mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kazım Sevinç, olguları aktardı.

Polis, Zanlının Sahte Para Banknot Tasarrufu, Sahte Parayı Tedavüle Sürme, Sahte Davranışla Kredi Temini meselesi ile huzurda olduğunu belirtti.

Polis, 18 Eylül 2021 tarihinde saat 11.30 raddelerinde Lefkoşa' da zanlının evine çağırmış olduğu market malzemelerine ödeme yapmak için tasarrufunda bulundurduğu sahte olduğunu bildiği MB 29155341 A seri numaralı 50 Dolar parayı Lefkoşa' da sakin Muhammed Kürşat Gök' e verip tedavüle sürüp, sahtekarlıkla mal temin ettiğini belirtti.

Polis, akabinde adı edilenin üzerinde yapılan aramada iki adet sahte 50 Dolar banknot bulunup bahse konu paraların emare alındığını söyledi.

Polis, zanlının 18 Eylül 2021 tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereği Lefkoşa' da tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

Polis, tahkikatın henüz yeni başlamış olup incelenmesi gereken kamera görüntüleri, alınması gereken ifadelerin ve konu sahte paraların temini ile ilgili araştırma yapılması gerektiğini anlattı.

Polis, zanlının tahkikata ve alınması gereken ifadelere etki etme olasılığı bulunduğundan tahkikatın salimen yürütülebilmesi için 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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