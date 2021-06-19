Sahtekar sürücü tutuklandı

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

16.06.2021 tarihinde, saat 00:10 sıralarında, Girne’de Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde polisin trafik kontrolü yaptığı sırada, I.T.O.M. (E-26) başkasına ait sürüş ehliyetini görevli polise verip belgede adı edilenin kimliğine bürünüp, işlemiş olduğu trafik suçundan dolayı sahte davranışla kayıt temin etmiştir.

Adı edilen 18.06.2021 tarihinde tespit edilerek Polise getirilerek yapılan soruşturmasında yine kendisini bir başkası olarak tanıtıp, şahsa ait pasaportu görevli memura vererek başkasının kimliğine büründüğü tespit edilmiştir. Adı edilen tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.