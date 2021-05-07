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Şaka yapayım derken arkadaşını yaraladı

07 Mayıs 2021 Cuma 10:24
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Şaka yapayım derken arkadaşını yaraladı

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

06.05.2021 tarihinde, saat 09:00 sıralarında, Lefkoşa Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir mobilya atölyesinde çalışmakta olan M.M.T.(E-18), iş arkadaşı Musa AĞUŞ ile şakalaştığı sırada elinde tutmakta olduğu çivi tabancasının tetiğine dokunması sonucu, makineden çıkan bir adet çivi Musa AĞUŞ’un vücudunun göğüs kısmına saplanması neticesinde adı edileni yaralamıştır. Musa AĞUŞ kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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