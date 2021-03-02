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Salgınla mücadeleye 156 milyon TL

Kamu maliyesine 2020 yılında corona virus ile mücadelenin maliyeti 156 milyon TL’nin üzerinde oldu.

02 Mart 2021 Salı 16:21
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Salgınla mücadeleye 156 milyon TL

KKTC’de 9 Mart 2020’de görülmeye başlayan corona virus pandemisinin ülke ekonomisine ve kamu maliyesine büyük zararı oldu.

Maliye Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda 2020 yılında corona virus ile mücadele projesi kapsamında 9 Mart – 31 Aralık tarihleri arasında Maliye Bakanlığı’ndan corona virus mücadelesi için 156 milyon 240 bin 500 TL ödeme yapıldı.

Ödemeler 2021 yılında da artarak devam ediyor.

26 milyon 740 bin TL’lik alım

SES KIBRIS muhabirinin Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı 2020 yılı faliyet raporundan derlediği bilgilere göre pandemiye yönelik olarak yapılan harcamalar kalem kalem şu şekilde:

Okullar için temin edilen temizlik malzemeleri:

250 bin 618 TL

Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ve Ayaktan Tanı Merkezi’nin pandemic hastanesine dönüştürülmesi projesi:

4 milyon 647 bin 753 TL

Hemşirelerin taşımacılık hizmetleri

118 bin 125 TL

Covid19 kit ve setleri

7 milyon 11 bin 308 TL

Covid 19 Laboratuvar malzemeleri

1 milyon 792 bin 8 TL

50 adet ventilator (solunum) cihazı

5 milyon 920 bin 687 TL

Pandemi nedeniyle alınan 260 mevsimlik işçi Ağustos 2020-Aralık2020 (Pandemi nedeniyle 30.06.2021’e kadar uzatıldı)

7 milyon TL

Toplam: 26 milyon 740 bin 500 TL

Sağlık Fonu’ndan 9 milyon 500 bin TL

Bunun yanı sıra Sağlık Fonu’ndan da özel harcamalar yapıldı. Sağlık Fonu’ndan covid 19 mücdelesinde kit ve setlei, laboratuvar malzemesi ve korunma malzemeleri (maske, eldiven vb) için 9 milyon 500 bin TL.

Karantina için 120 milyon TL

Corona virusün yayılmaması için kullanılan en pahalı yöntem olan karantina sistemi içins adece 2020 yılında toplam 120 milyon TL Maliye Bakanlığı’nın kasasından çıkmış durumda. Bu durum yaklaşık ayda 15 milyon TL’ye denk gelcek şekilde 2021 yılında da devam ediyor.  Toplam 21 pandemi merkezi için Maliye her bir gün için yaklaşık 500 bin TL ödüyor.

Özel sektör katkıları dahil değil

2020 yılı için ortaya çıkan toplam 156 milyon 240 bin 500 TL'lik rakama özel sektörün koyduğu katkılar dahil değil... Bazı büyük iş adamlarının getirdiği ilaçlar, satın aldığı test kitleri de eklendiği zaman rakam çok daha yukarılara çıkıyor. 

KAYNAK : SES KIBRIS

https://www.seskibris.com/haber/6545389/corona-ile-mucadeleye-156-milyon-tl

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