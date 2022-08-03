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Sanayiciler isyanda...

Kıbrıs Türk Sanayi Odası, elektrik zammına tepki gösterdi, sanayi üretimi ve ihracatın durma noktasına geldiği konusunda uyardı.

03 Ağustos 2022 Çarşamba 09:30
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Sanayiciler isyanda...
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Sanayi Odası'ndan konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

Üreticinin en büyük gider kalemini elektrik giderleri oluşturmaktadır. Artık ülkemizde üretim yapmak imkansız hale gelmiştir, zamlı elektrik faturaları ile üreticinin başa çıkması mümkün değildir. Sanayicimiz isyan noktasını da geçmiştir. İşletmelerimiz elektrik faturasını ödeyemeyecek, elektriği kesilecek ve üretim duracaktır. İşletmelerimiz batma noktasına gelmiştir, borçlanarak elektrik borcunu ödemeye çalışmaktadır. İşsizlik artacaktır….

Bugüne kadar yapılan hatalar ve yanlışların faturası tüketiciye çıkarılmaktadır. KTSO olarak bu süreç içerisinde konuyu istişare etmediğimiz makam kalmamıştır.

Oda olarak önerilerimizi ve uyarılarımızı kamuoyu nezdinde yineliyoruz;

- Üretici tarifelerinin, diğerlerinden ayrı olarak fiyat uygulanması. Diğer ülkelerde olduğu gibi, üreticiye özel tarife olması.

- Kws başına 2010 yılından beri 10 kuruş olarak Sanayiciye uygulanan elektrikteki desteğin, önemli bir yüzdelik getirilerek uygulanması ki bu yıllardır söylenmekte olan üretim ve sanayiye verilen önemi ortaya çıkarsın.

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