Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Doğal yöntemle zayıflamak için mutlaka tüketin
Doğal yöntemle zayıflamak için mutlaka...
TFF açıkladı! Süper Kupa'nın saati değişti!
TFF, Süper Kupa’nın saatini değiştirdi!
Hibiskus nasıl kullanılır, çayı nasıl demlenir?
Hangi meyve neye iyi geliyor?
Aloe Vera cilde nasıl sürülür?

Saner: Akıncı Rum tarafından gelecek önerileri dirayetle karşılamalı

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Ersan Saner, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis arasındaki görüşmeden bir beklentisinin olmadığını ifade etti.

09 Ağustos 2019 Cuma 12:01
Saner: Akıncı Rum tarafından gelecek önerileri dirayetle karşılamalı

Sabah Haber’e konuk olan Ersan Saner, Kıbrıs konusuyla ilgili görüşmelerin 50 yıldır devam ettiğine vurgu yaparak, “Daha nice Akıncı’lar, daha nice bizim Kıbrıslı Türk Cumhurbaşkanlarımız bu masa etrafında dirsek çürütmeye devam edecek” dedi.

Kıbrıs sorununun temelinde Rumların Kıbrıslı Türklerle hiçbirşeyi paylaşmama mantığının yattığını söyleyen Saner, bunun en son örneğinin Hidrokarbon yatakları konusunda Cumhurbaşkanı Akıncı’nın ortak komite kurulma önerisini ret etmek olduğunu söyledi.

Saner Rum tarafının hidrokarbon bulunduktan sonra Kıbrıslı Türklerle paylaşım yapacağız söylemlerine karınlarının tok olduğunu da ifade ederek, “bu konuda ayaklarımız yerine basmalı “ ifadelerini kullandı

Saner, “ 50 yıldır devam eden görüşmelerden çözümlenmeyen bu sorunları siz bizim adımıza çözeceksiniz de, bizim için onu yapacaksınız, bunu yapacaksınız, bizim bu laflara karnımız tok. Dolayısıyla bu konuda ayaklarının yerine basması gerek. Kıbrıs Türk halkının bu adada ekonomik olarak başı dik ve özgürce yaşaması için bizler gereğini yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Saner Cumhurbaşkanı Akıncı’nın bugünkü görüşmede Rum tarafından gelecek önerileri dirayetli karşılaması gereğine de dikkat çekerek, benim bu toplantıdan beklentim yok , hiçbir umudum yok” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda da değerlendirmelerde bulunan Ersan Saner, parti üst yönetiminde seçimin konuşulmaya başlandığını ancak UBP’nin henüz Cumhurbaşkanı adayı belirleme çalışmasına başlamadığını kaydetti.

Saner, “biz daha aday kabulüne başlamadan bu isimlerin dolaşması bizi üzmez. Aday olmak isteyen birçok kişinin olduğunu görüyoruz. UBP bu konuda kendi örgütleriyle, üst yönetimiyle, parti meclisi ile yapacağı istişarelerden sonraki birkaç ay içinde çalışmaları başlatacak. O zaman sizlerle de daha net konuşabileceğiz” dedi.

Saner, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki kararı Parti Meclisi’nde olduğunu da vurguladı.

(BRT)

banner22
Anahtar Kelimeler:
SanerAkıncı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tapu personeli iş bıraktı
Tapu personeli iş bıraktı
Rum Basınından Akıncı-Anastasiadis Görüşmesi Yorumu
Rum Basınından Akıncı-Anastasiadis Görüşmesi Yorumu
Oktay:Milli davamız Kıbrıs konusunda daima Kıbrıs Türkü’nün hak ve menfaatlerini koruyacağız
Oktay:Milli davamız Kıbrıs konusunda daima Kıbrıs Türkü’nün hak ve menfaatlerini koruyacağız

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim