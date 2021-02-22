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Saner Ankara’ya gidecek

Başbakan Saner, ekonomik protokolü imzalamak için bu hafta Ankara’ya gideceğini açıkladı.

22 Şubat 2021 Pazartesi 15:12
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Saner Ankara’ya gidecek

Başbakan Ersan Saner Meclis’te konuştu, ekonomik konular üzerinde durdu.

2021’in, 2020’den daha çok geçeceğini ve daha da sıkıntılı durumların yaşanabileceğini söyleyen Saner, hafta sonuna doğru bir Türkiye ziyareti olabileceğini açıkladı.

Ziyaretin Mali ve Ekonomik İşbirliği Protokolünü imzalamak için olacağını anlatan Saner, böylelikle kaynak akışının başlayabileceği sinyali verdi.

Çalışan işçi sayısının gerilediğini, Sosyal Sigorta emeklilerinin ödenmesi için kaynağa ihtiyaç olduğunu belirten Saner, 2021 yılının da zor geçeceğini belirtti.

Bir haftada 3 bin öğrenci geldi

Saner, son bir hafta içerisinde 3 bin öğrencinin ülkeye geldiğini, karantina şartları çerçevesinde gelmeye de devam edeceğini kaydetti.

1 Nisan itibarıyla aşılanmış, antikor üreten kişilerin ülkeye kısıtlamasız gelmesinin Sağlık Üst Komitesi’nin kararları arasında olduğunu açıklayan Başbakan Saner, günlük test sayılarının da dışarıdan da hizmet alınarak artırıldığını ve günlük 7 bin teste kadar ulaştırıldığını belirtti.

Bugüne kadar 28 günde Türkiye’den 80 bin doz aşı geldiğini, daha da getirileceğini söyleyen Saner, “Daha da aşı getireceğiz, bu ülkenin önünü açacağız” dedi.

SES KIBRIS

Son Güncelleme: 22.02.2021 16:15
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