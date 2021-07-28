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Saner: Emin adımlarla çok daha güçlü bir KKTC yaratmak için uğraşıyoruz

Halil İbrahim Soysal Başkanlığındaki Türkiye Muhtarlar Federasyonu Mersin Şubesi heyeti Başbakan Ersan Saner tarafından kabul edildi.

28 Temmuz 2021 Çarşamba 09:43
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Saner: Emin adımlarla çok daha güçlü bir KKTC yaratmak için uğraşıyoruz

Saner, KKTC’nin anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte hareket ettiğini belirterek, “1974 Barış Harekatı’ndan bu yana anavatan sayesinde çok yol kat ettik. Emin adımlarla çok daha güçlü bir KKTC yaratmak için uğraşıyoruz” dedi.

Saner, Mavi vatanın korunması noktasında da Türk ulusunun hak ve çıkarlarının korunması için KKTC’nin de denizde ve havadaki yetkilerini kullanarak her türlü imkanı seferber ettiklerini söyledi.

20 Temmuz’un Kıbrıs Türk Halkı’nın özgürlüğe kavuşmasının 47’inci yıldönümü olduğunu hatırlatan Saner, Kıbrıs konusunun aslında 1963 yılından beridir devam ettiğine dikkati çekti ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin bugüne kadar dünyaya çok yanlış bir bilgi sattığını söyledi.
Saner “Aslında Kıbrıs’ta işgal ve istila sorunu olduğunu şikayet eden Kıbrıs Rum Kesimi esas Kıbrıs Cumhuriyeti’ni 1964 yılında BM’nin vermiş olduğu kararla kendilerinin işgal ettiğini asla ifade etmemektedirler. Anavatan Türkiye Cumhuriyeti de burada Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kendisine verdiği garantörlük hakkını kullanarak bulunmaktadır. Biz anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile bu serüvene devam edeceğimizi ve anavatan, yavruvatan birlikte hareket edeceğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

Türkiye Muhtarlar Federasyonu Mersin Şubesi başkanı Halil İbrahim Soysal da 1974 Barış Harekatı’nın mimarlarından Bülent Ecevit ve Necmettin Erbakan’ı rahmetle anarak Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Türkiye ve KKTC halkları arasındaki bağları pekiştirmesinden dolayı teşekkür etti.

 
        
        
 

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