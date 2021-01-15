Saner: Kıbrıs Türk halkının sağlığına verilen önem ortaya çıktı

Başbakan Ersan Saner, Koronavirüs aşısı olmasının ardından açıklama yaptı.

Saner, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya teşekkür etti. KKTC olarak Koronavirüs sürecinde, Sağlık Bakanı’na ve sağlık çalışanlarına da teşekkürlerini ileten Başbakan Saner, ‘Bu süreçte verdikleri hizmetten dolayı teşekkür ederiz’ dedi.

Ekonomi ve insan sağlığının oldukça önemli olduğunu ifade eden Saner, “Ana vatandan gelen 20 bin rakamının ne kadar değerli olduğunu belirtmek isterim. Kıbrıs Türk halkının sağlığına verilen önem ortaya çıktı. Türkiye her zaman KKTC’nin yanındadır. Dünyada aşı bulmak zorlanırken, Türkiye KKTC’ye 20 bin aşı gönderdi. Türkiye yetkililerine teşekkür ederiz. Sağlık Bakanı Ali Pilli ve çalışanlarına kararlı duruş ve hizmetlerinden dolayı teşekkürler. Dünyadaki ülkelerle kıyasla vaka ve ölüm sayısının azlığında lider ülke durumundayız. Hedefimiz, 200 bin kişiyi aşılamak ve 500 bin aşı sayısına ulaşmaktır” dedi.