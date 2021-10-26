Saner’den UBP’lilere Çağrı

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner, Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan adaylığından çekildi.

Başbakanlık görevinden izne ayrıldığını ifade eden Saner, “mücadelemi UBP’ye ve Halkımıza karşı bir borç sayıyorum.Hukuk mücadelesini sürdürmek için bir makama ihtiyacım yoktur” dedi.

Yarış geri çekildiğini yazılı bir açıklama ile duyuran Saner, UBP’lilere de çağrı yaptı. Saner, “gelinen aşamada tüm UBP’lileri 22’nci Olağan Kurultayımızda komploculara, entrikacılara karşı tavır koymaya davet ediyor, en derin saygı ve sevgilerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı…