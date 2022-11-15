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Savaşan: “KKTC, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin ürünüdür”

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı, UBP Milletvekili Ahmet Savaşan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 39’uncu kuruluş yıl dönümü nedeniyle mesaj yayınladı. KKTC’nin, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin ürünü olduğunu belirten Savaşan, mesajında şunları kaydetti:

15 Kasım 2022 Salı 14:26
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Savaşan: “KKTC, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin ürünüdür”



Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı, UBP Milletvekili Ahmet Savaşan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 39’uncu kuruluş yıl dönümü nedeniyle mesaj yayınladı. KKTC’nin, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin ürünü olduğunu belirten Savaşan, mesajında şunları kaydetti:

“KKTC, Kıbrıs Türk halkı var olduğu sürece var olacak; Kıbrıs Türk halkı da KKTC var olduğu sürece huzur içinde var olmaya devam edecektir.

Başta varoluş ve özgürlük mücadelemizin Lideri Dr. Fazıl Küçük ile Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş olmak üzere KKTC’nin 39’ncu kuruluş yıldönümünde, 15 Kasım’ı yaratan mukavemetçilere, mücahitlere, Güvenlik Kuvvetleri ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri’nin kahraman mensuplarına, şehitlerimize ve ailelerine, gazilerimize ve her zaman yanımızda olan Türkiye’mize minnetlerimizi sunar, halkımızın Cumhuriyet Bayramı’nı içtenlikle kutlarım.”

Son Güncelleme: 15.11.2022 15:28
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