SAYDAM: “STAGFLASYON SÜRECİ KAPIDA”

Ekonomist Mehmet Saydam katıldığı televizyon programında içinden geçmekte olduğumuz pandemi sürecinde ekonomiye dair değerlendirmelerde bulundu.

Türk Lirası’nın döviz kurları karşısında değer yitiminin, halkın alım gücünü erittiğini kaydeden Saydam, bu durumun beklentilerini karşılamayan enflasyon verileriyle birlikte okunduğunu, işsizliğin ve fiyat artışının birlikte yaşandığı stagflasyon sürecinin kapıda olduğunu söyledi.

Saydam, Merkez Bankası’nın, 20 Ağustos’ta düzenlenen son PPK toplantısında bütün ısrarlara rağmen faiz artırımından kaçınmasını “En büyük kozunu sona saklaması” olarak değerlendiren Saydam, Merkez Bankası’nın elinde başka bir hamle kalmadığını da vurguladı.

Kamusal yapıyı genişletmek gibi bir eylemin ülkelerin gündeminde olmadığını da söyleyen Saydam, konjonktür gereği devletlerin daha da küçüleceğini söyledi.