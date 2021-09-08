Sayfa yırtılınca Türk Tarihi’ni yazdıran Atatürk’ü, Rum çocukları öğrenemeyecek mi?

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, bakanlık basın bürosu aracılığı ile yaptığı açıklamada, bu talimatın ve tavrın cehaletin ve çağ dışılığın göstergesi, düşmanlığın ve kompleksin en derini olduğunu vurguladı.

“Atatürk’ü kitaplardan, sayfalardan silebilirler. Ama, Yüce Türk Ulusu’nun, Dünya’ya mal olmuş önderini, insanlığın gönlünden silmeleri imkansızdır” diyen Amcaoğlu, açıklamasında şunları belirtti:

“Onların kompleksi buradan kaynaklanmaktadır. Çünkü iyi biliyorlar ki; bir kitaptan silmekle, Atatürk adı ortadan kalkmaz.

Soruyorum; tarihi, yaşanmış gerçekleri, Büyük Önder’i sayfa yırtarak var olmamış mı kabul ettirecekler? Sayfa yırtılınca Türk Tarihi’ni yazdıran Atatürk’ü, Rum gençleri, Rum çocukları öğrenemeyecek mi? Çok cahilce, çağ dışı ve düşmanlık kokan bir tavır söz konusudur. Şiddetle kınıyorum.”