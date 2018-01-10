Seçimin karma liderleri açıklandı

Havadis gazetesinden Bertuğ Topal'ın haberine göre; 7 Ocak 2018 erken genel seçimlerin geride kalması ve kazananın açıklanmasının ardından merak edilen en önemli noktalardan biri karma oyların ne kadar olacak ve hangi adayın daha fazla karma olacağı noktasındaydı.

Yüksek Seçim Kurulu’nun dün sonuçları açıklamasının ardından bu soru işaretleri de cevaplarını bulmuş oldu.

Ülke genelinde Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay en fazla karma oy alan ada olurken onu Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman izliyor.

Karmanın lideri Özersay

7 Ocak erken genel seçimlerinde milletvekil isimlerinin belirlenmesinde önemli rol oynayan karma oylarda, Halkın Partisi ve Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel başkanları ilk sıralarda yer alarak diğer adaylara karmada ciddi fark attı.

Özersay 7 bin 699, Erhürman ise 6 bin 165 karma oyu alırken TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit 4 bin 15, Demokrat Parti Genel Başkanı 2 bin 432 ve Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı erhan Arıklı bin 29 oy aldı.

Özgürgün 43’üncü sırada

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün parti içi oylarda mühür ve tercih toplamında en çok oyu almasına rağmen, karma oylardan gelen oylarla Faiz Sucuoğlu ve Ersin Tatar’ın gerisinde yer aldı. Özgürgün karma oylardan sadece bin 766 oy alarak 50 vekil arasında 43’üncü olabildi.

Çeler üçüncü

Ada genelinde Özersay ve Erhürman en yüksek karma oyu alırken, TDP adayı Zeki Çeler dikkat çeken başka bir isim oldu. İlk üç içerisinde yer alan ve 5 bin 398 karma oyu alan Zeki Çeler’i 4035 karma oyla Sıla Usar İncirli ve 4015 karma oyla Cemal Özyiğit takip etti.

İŞTE EN FAZLA KARMA İLK 5 VEKİL:

Halkın Partisi Kudret Özersay 7 bin 699

Cumhuriyetçi Türk Partisi Tufan Erhürman 6 bin 165

Toplumcu Demokrasi Partisi Zeki Çeler 5 bin 398

Cumhuriyetçi Türk Partisi Sıla Usar İncirli 4 bin 35

Toplumcu Demokrasi Partisi Cemal Özyiğit 4 bin 15

PARTİSİ İSİM ALDIĞI KARMA

Halkın Partisi Kudret Özersay 7 bin 699

Cumhuriyetçi Türk Partisi Tufan Erhürman 6 bin 165

Toplumcu Demokrasi Partisi Zeki Çeler 5 bin 398

Cumhuriyetçi Türk Partisi Sıla Usar İncirli 4 bin 35

Toplumcu Demokrasi Partisi Cemal Özyiğit 4 bin 15

Cumhuriyetçi Türk Partisi Özdil Nami 4 bin 7

Toplumcu Demokrasi Partisi Hüseyin Angolemli 3 bin 996

Cumhuriyetçi Türk Partisi Doğuş Derya 3 bin 739

Cumhuriyetçi Türk Partisi Fazilet Özdenefe 3 bin 471

Halkın Partisi Hasan Topal 3 bin 456

Halkın Partisi Ayşegül Baybars 3 bin 21

Cumhuriyetçi Türk Partisi Erkut Şahali 3 bin 309

Ulusal Birlik Partisi Faiz Sucuoğlu 3 bin 307

Halkın Partisi Erek Çağatay 3 bin 291

Cumhuriyetçi Türk Partisi Teberrüken Uluçay 3 bin 243

Ulusal Birlik Partisi Ersin Tatar 3 bin 138

Ulusal Birlik Partisi Sunat Atun 3 bin 10

Ulusal Birlik Partisi Kutlu Evren 2 bin 968

Cumhuriyetçi Türk Partisi Asım Akansoy 2 bin 939

Ulusal Birlik Partisi Ali Pilli 2 bin 710

Halkın Partisi Jale R. Rogers 2 bin 626

Halkın Partisi Tolga Atakan 2 bin 571

Cumhuriyetçi Türk Partisi Armağan Candan 2 bin 550

Ulusal Birlik Partisi Olgun Amcaoğlu 2 bin 512

Halkın Partisi Gülşah S. Manavoğlu 2 bin 496

Cumhuriyetçi Türk Partisi Fikri Toros 2 bin 483

Ulusal Birlik Partisi Hasan Taçoy 2 bin 466

Ulusal Birlik Partisi Oğuzhan Hasipoğlu 2 bin 439

Demokrat Parti Serdar Denktaş 2 bin 432

Ulusal Birlik Partisi Ersan Saner 2 bin 305

Cumhuriyetçi Türk Partisi Biray Hamzaoğulları 2 bin 298

Ulusal Birlik Partisi Dursun Oğuz 2 bin 261

Ulusal Birlik Partisi Zorlu Töre 2 bin 180

Demokrat Parti Fikri Ataoğlu 2 bin 145

Ulusal Birlik Partisi İzlem G. Altuğra 2 bin 140

Halkın Partisi Hasan Büyükoğlu 2 bin 54

Halkın Partisi Mesut Genç 2 bin 25

Ulusal Birlik Partisi Nazım Çavuşoğlu bin 967

Ulusal Birlik Partisi Ünal Üstel bin 960

Ulusal Birlik Partisi Menteş Gündüz bin 862

Ulusal Birlik Partisi Aytaç Çaluda bin 852

Ulusal Birlik Partisi Resmiye Canaltay bin 824

Ulusal Birlik Partisi Hüseyin Özgürgün bin 766

Ulusal Birlik Partisi Özdemir Berova bin 630

Ulusal Birlik Partisi Önder Sennaroğlu bin 562

Cumhuriyetçi Türk Partisi Salahi Şahiner bin 502

Demokrat Parti Koral Çağman bin 373

Ulusal Birlik Partisi Yasemin Öztürk bin 199

Yeniden Doğuş Partisi Erhan Arıklı bin 29

Yeniden Doğuş Partisi Bertan Zaroğlu 689