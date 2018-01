Şefik: "Seçim sonuçlarını açıklamak daha uzun sürecek"

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı (YSK) Narin Ferdi Şefik, 7 Ocak Pazar günü yapılacak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’nin sonuçlarının açıklanmasının geçmiş yıllardaki seçimlere oranla daha uzun süreceğini, gayrı resmi sonuçları pazartesi sabahtan önce hazırlayabileceklerini düşündüklerini söyledi.



YSK Başkanı Şefik, 7 Ocak Genel Seçimleri öncesinde Cumartesi günü saat 18.00 itibariyle propaganda sürecinin sona ereceğini anımsattı.



Bu tarihten itibaren propagandanın yasak olacağını dile getiren Şefik, bu dönemde basın yayın organlarında propaganda nitelikli yayın yapılmamasını istedi, aksi halde yasal yetkilerin kullanılacağını söyledi.



7 Ocak Pazar günü ise 19.00’a kadar yayın yasağı olduğunu, 19.00-21.00 arasında sadece YSK’nın verdiği bilgilerin kullanılabileceğini hatırlatan Şefik, basından bu kurallara özen göstermesini, sosyal medyadan da bu bağlamda yayın yapılmamasını istedi.



Şefik, bugün öğleden sonra basın toplantısı düzenleyerek, oy verme şekilleri, seçim ve yayın yasakları hakkında bilgi verdi.



“ÜÇ ŞEKİLDE OY VERİLEBİLİR”



Örnek oy pusulasını yeniden basın mensuplarıyla paylaşan Şefik, nasıl oy kullanılacağı konusunda defalarca açıklama yaptıklarını, seçmenlere seçim kartıyla birlikte gönderilen broşürde de oy kullanımıyla ilgili kuralların paylaşıldığını hatırlattı.



Daha sonra oy verme şekillerini anlatan Şefik, “mühür”, “mühür artı tercih” ve “karma” oy verme kuralları ile ilgili bilgi verdi.



Mühür şeklinde oy kullanıldığında ilgili partideki tüm adaylara bir oy verilmiş olacağını anlatan Şefik, mührün boş kutu ve üzerindeki parti ambleminin olduğu bölgelere vurulması halinde geçerli olacağını ancak yan partinin alanına ya da adayların isimlerine denk gelmesi halinde geçersiz olacağını dile getirdi.



Mühür artı tercih şeklinde oy verileceğinde ise seçmenin mühür vurduğu partinin adayları arasında tercih hakkı olduğunu belirten Şefik, tercih hakkı kullanıldığında sadece mühür vurulan parti adayları arasında tercih kullanılabileceğini vurguladı.



Şefik, her ilçede tercih kullanma zorunluluğu olmadığını ancak tercih kullanılan ilçede, o ilçe adaylarının yarısı kadar tercih yapılması gerektiğini kaydetti.



Tercih kullanılan ilçede tercih sayısının adayların yarısından az ya da fazla olması halinde sadece o ilçedeki tercihlerin geçersiz olacağını anlatan Şefik, her halükarda mührün geçerli olacağını anlattı.



“KARMA OY KULLANACAKLAR DİKKATLİ OLSUN”



Karma oy kullanmak isteyenlerin dikkatli olması gerektiğini dile getiren Şefik, karma oy kullanmak isteyen vatandaşın her ilçede oy kullanmak zorunda olmadığını, istenen ilçelerde oy verebileceğini kaydetti.



Öte yandan oy verilen ilçelerde oyların en az iki siyasi parti ya da bir siyasi parti ve bir bağımsız arasında paylaştırılması gerektiğini kaydeden Şefik, her ilçedeki vekil adayının yarısından tümüne kadar oy verilebileceğini dile getirdi.



Lefke’de bir istisnai durum olduğunu söyleyen Şefik, Lefke’de tek adaya oy verilebileceğini kaydetti.



Karma oy veren seçmenlerin en az 24, en fazla 50 oy verebileceklerine işaret eden Şefik seçmenlerin, bu sayıya ulaşıp ulaşmadıklarını kontrol etmesi uyarısında bulundu.



SORULAR



Şefik, kendisine gelen sorulara istinaden, mühür artı karma oy kullanılamayacağını hatırlattı.



Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şefik, pratikte 50’den fazla oy verilmesi halinde, fazla oy verilen ilçelerin geçersiz sayılacağını bu nedenle rakamın 50’nin altına düşeceğini söyledi.



Şefik, karma oy kullanacak olan vatandaşlara, yasal haklarının elverdiği en yüksek rakam olan 50 adaya da oy vermeleri tavsiyesinde bulunarak, 24 oy veren bir kişinin herhangi bir ilçede hata yapması ve oylarının geçersiz sayılması halinde 24 barajının altına düşme riski olduğunu ifade etti.



“SONUÇLARIN AÇIKLANMASI GEÇMİŞ YILLARA ORANLA DAHA UZUN SÜRECEK”



Seçim sonuçlarının açıklanması konusuna da değinen Şefik, geçmiş yıllara oranla sonuçların açıklanmasının daha uzun süreceğini, en geç salı günü tüm sonuçların çıkacağını tahmin ettiklerini söyledi.



Sonuçların Yakın Doğu Üniversitesi’nin seçim sonuçları için açacağı web sitesi üzerinden duyurulacağını dile getiren Şefik, YSK’da da ekran kurulacağını ve sonuçların bu şekilde açıklanacağını kaydetti.



Bu seçimde ilçelerden netice açıklanmayacağını hatırlatan Şefik, ilçelerin, her ilçedeki seçmenlerin ada genelindeki tüm adaylara verdiği oyların toplamını toparlayarak YSK’ya ileteceğini, YSK’daki bilgisayarda bu verilerin ilçelere ayrılacağını ve her ilçedeki adayların ada genelinde aldığı oyların belirleneceğini anlattı.



Şefik, gayri resmi sonuçları Pazartesi sabahtan önce hazırlayabileceklerini düşündüklerini dile getirdi.



Şefik, bir soru üzerine baraj altında kalan partilerin oylarının hiçbir şekilde kullanılmadığını kaydetti.



“PROPAGANDA YASAKLARI”



Şefik, 6 Ocak Cumartesi saat 18.00 itibariyle propaganda sürecinin sona ereceğini, propagandanın bundan sonra yasak olduğunu vurgulayarak, bu dönemde basın yayın organlarında propaganda nitelikli yayın yapılmamasını istedi ve aksi halde yasal yetkilerin kullanılacağını dile getirdi.

Seçimde oy kullanma sürecinin geçmiş yıllara göre uzun süreceğini dile getiren Şefik, 18.00’e kadar sandığa ulaşan seçmene oy kullanma hakkı verileceğini, sandığın oylar kullanıldıktan sonra kapatılacağını kaydetti.



Yasada saat 19.00’a kadar yayın yasağı olduğunu, 19.00-21.00 arasında sadece YSK’nın verdiği bilgilerin kullanılabileceğini anımsatan Şefik, bu kurallara özen gösterilmesini, sosyal medyadan da bu bağlamda yayın yapılmamasını istedi.



“İTİRAZLAR ANINDA SANDIK KURULLARINA YAPILMALI”



Oy pusulalarının değerlendirilmesi ya da benzeri itirazların anında sandık kurullarına yapılması ve sandık kurulu başkanı tarafından tutanağa kaydedilmesi gerektiğini söyleyen Şefik, bu yapılmayıp YSK’ya bilgi verilmesinin hiçbir anlamı olmayacağını kaydetti.



YSK Başkanı Narin Ferdi Şefik, bu seçimler için oy kullanma yerlerine yeni paravanlar ve masalar getirildiğini belirterek, geçmiş seçimlere nazaran oy verme süresinin artabileceğini ancak vatandaşlardan bunun çok uzun bir süreye yayılmaması konusuna hassasiyet göstermelerini istedi.



Paravan arkasında yardıma ihtiyaç duyacak olanların sandık kuruluna bu durumu göstermesi gerektiğini söyleyen Şefik, esas olanın seçmenin iradesinin pusulaya yansıması olduğunu, vatandaşların iradesinin yansıtılmasının amaçlandığını belirtti.