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Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel Anıtı yeniden düzenleniyor

21 Haziran 2019 Cuma 12:28
Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel Anıtı yeniden düzenleniyor

Gemikonağı’ndaki Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel Anıtı’nda düzenleme çalışmaları yapılıyor.

Bölgenin en çok ziyaret edilen yerlerinden biri olan ve 1990 yılında açılışı gerçekleştirilen anıtta ilk kez kapsamlı çalışmalar başlatıldı.

Yapılan çalışmalar çerçevesinde pilot Yüzbaşı Cengiz Topel’in 1964 yılında düşürülen F 100F savaş uçağının bire bir benzeri, Anıt önündeki bir kaide üzerine yerleştirilerek sergilenecek.

Anıtta daha önce bulunan uçak parçaları da tadilattan geçirilirken, bölgede ayrıca çevre düzenlemesi çalışmaları da yapılıyor.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından Cengiz Topel Anıtı yeni görünümü ve donanımıyla halkın ziyaretine açılacak.
(BRT)

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Anahtar Kelimeler:
Yüzbaşı Cengiz Topel Anıtı Y
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