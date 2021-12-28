Sendikal Platform bugün eylem yapacak

Eyleme Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası, KTAMS, DEV-İŞ, KOOP-SEN, Gelir ve VERGİ-SEN, ÇAĞ-SEN, GÜÇ-SEN ve BES katılacak.

İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği de eyleme katılacağını açıkladı.

Üyeler Sendika binaları önünde toplanıp belirlenecek güzergahlardan yürüyerek saat 11:00’de Meclis önüne gidecek.

Güç-Sen Başkanı Abdullah Özdoğan yaptığı yazılı açıklamada, Ercan salonda çalışanlar, 24/72 çalışanlar ve otomasyon eğitimine katılacak olanlar hariç tüm bölgelerde tam gün grev yapacaklarını duyurdu.

Özdoğan, tüm bölgelerde bu gece 24’e kadar ek mesai çalışmayacaklarını bildirdi.