Künye
Kıbrıs 32
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
5 yaşındaki çocuğunu kaçırdı!
5 yaşındaki çocuğunu kaçırdı!
Hem kaçak hem de hırsız çıktı!
Hem kaçak hem de hırsız...
Ev partisinde kadına zorla tecavüz!
Ev partisinde kadına zorla tecavüz!
İçti, içti araca saldırdı!
İçti içti, araca saldırdı!
Darpçılar, teminatla serbest!
Darpçılar, teminatla serbest!
Flaş Haber
Emekliler kesintisiz ödenecek
Kapat

Sendikalar Anayasa Mahkemesi’ndeki davayı geri çekti

Maaş kesintisi ile ilgili yasa gücünde kararnamenin yürürlükten kaldırılması kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından sendikalar davayı geri çekti

27 Temmuz 2022 Çarşamba 09:53
157 Okunma
Sendikalar Anayasa Mahkemesi’ndeki davayı geri çekti
banner48

Maaş kesintisi ile ilgili yasa gücünde kararnamenin yürürlükten kaldırılması kararının bugün Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, sendikalar Anayasa Mahkemesi'nde açtıkları davayı geri çekme kararı aldı.

Sendikaları temsil eden Avukat Öncel Polili, Anayasa Mahkemesi'ne yürürlüğe konulan yasa gücünde kararnamenin iptali için başvurduklarını ancak bu kararı dün hükümetin kendisinin almasından dolayı görüşülecek bir davanın kalmadığını kaydetti.

Sendika avukatları açtıkları davayı yazılı olarak geri çekecek.

Sendikalar ise mahkeme önünde basın açıklaması yaptı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yasa gücünde kararname yürürlükten kalktı!
Yasa gücünde kararname yürürlükten kalktı!
Kız Arkadaşını Sokak Ortasında Darp Etti
Kız Arkadaşını Sokak Ortasında Darp Etti
Toplam zarar 140 milyon Türk Lirasına ulaştı !
Toplam zarar 140 milyon Türk Lirasına ulaştı !










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim