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SENNAROĞLU, MECLİS PERSONELİ İLE BİR ARAYA GELDİ

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Meclis Başkanlığı’nın ilk gününde Meclis çalışanları ile bir araya geldi.

19 Ocak 2021 Salı 13:03
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SENNAROĞLU, MECLİS PERSONELİ İLE BİR ARAYA GELDİ

Bu kapsamda Meclis bünyesinde çalışan personeli odalarında ziyaret eden Sennaroğlu, personele işlerinde başarılar temenni etti.

Meclis çalışmaları kapsamında en yoğun dönemlerden biri olan bütçe görüşmeleri öncesi personelin her zaman olduğu gibi ön hazırlıkları tamamlamış olduğunu görmenin kendisini memnun ettiğini ifade eden Sennaroğlu, bütçe maratonu için görev yapacak personele kolaylıklar diledi.

Meclis personelinin her zaman büyük bir özveri ile görevlerini yerine getirdiğine vurgu yapan Sennaroğlu, Başkanlığı döneminde de tam bir uyum içerisinde çalışmalarına devam edeceklerine olan inancını dile getirdi.

Covid 19 pandemisi nedeniyle bütün dünyada sıkıntıların yaşanmaya devam ettiğine işaret eden Başkan Sennaroğlu, özellikle ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıların aşılması adına yasama faaliyetleri kapsamında yapılacak çalışmalara katkı koymaya hazır olduklarını dile getirdi.

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