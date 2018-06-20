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Serdarlı dizlerinin üstünden kalktı, şimdi yürüme dönemi!

Serdarlı Belediye Başkanı ve Belediye Başkan adayı Salih Bayraktar, Serdarlı köy meydanında belediye meclis üyesi adaylarıyla birlikte aday tanıtım etkinliği düzenledi.

20 Haziran 2018 Çarşamba 15:46
Serdarlı dizlerinin üstünden kalktı, şimdi yürüme dönemi!

Serdarlı Belediye Başkanı ve Belediye Başkan adayı Salih Bayraktar, Serdarlı köy meydanında belediye meclis üyesi adaylarıyla birlikte aday tanıtım etkinliği düzenledi. Etkinliğe Başbakan ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, milletvekilleri Asım Akansoy ve Sula Usar İncirli katıldı. Aday tanıtım etkinliğine katılan bölge halkı, Serdarlı Belediyesi’nin dört yıllık süreç içerisinde nereden nerelere geldiğini unutmadıklarını ve bölgedeki gelişimin sürdürülmesi açısından Salih Bayraktar’ın yeniden başkan seçileceğini ifade etti. Etkinlikte ayrıca geçmiş dönemlerde Serdarlı Belediyesi’nde görev yapan CTP’li belediye meclis üyelerine teşekkür belgesi de takdim edildi.

ERHÜRMAN: SERDARLI ATILIM GERÇEKLEŞTİRMEYE HAZIRDIR

Başbakan ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman aday tanıtım etkinliğinde yaptığı konuşmada Serdarlı’nın artık atılım gerçekleştirmek için hazır bir belediye olduğunu söyledi. Bölge halkının dört sene önce dizlerinin üstüne çökertilen bir belediyenin bugün ayağa kalkmasına şahitlik ettiğinin altını çizen Erhürman, kuruşu kuruşuna her şeyi hesaplayabilen bir belediye başkanının sayesinde bugünlere gelindiğini belirtti. Bölgenin kalkınmak için büyük bir potansiyele sahip olduğunu kaydeden Erhürman, “Biz de merkezi idare olarak söz veriyoruz ki gereken desteği sağlayacağız” dedi. Macera aramaya gerek olmadığını vurgulayan Erhürman, Serdarlı’nın dört yıl önceki halinin unutulmaması gerektiğini de sözlerine ekledi.

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BAYRAKTAR: YENİ HİKAYELERİMİZİ YAZMAK İÇİN ADAYIZ

Serdarlı Belediye Başkanı ve Belediye Başkan adayı Salih Bayraktar da, bölgenin dört yıl önceki yapıdan çıkmaya başladığını ifade etti. 500 yıllık geleneğe sahip bir bölgeyi kendi ceplerini doldurmak adına kullanmak isteyenlerin, peşkeş çekme vesilesiyle hareket edenlerin, öngörüsüz şekilde sekiz senede bölgeyi getirdikleri yapının ortada olduğunu kaydeden Bayraktar, “Dört yıllık süreçte dizlerinin üzerine çökertilen belediyemizin ayağa kalkmaya başladığını büyük bir mutlulukla aktarmak isterim” dedi. Bayraktar, bu kurak topraklarda hep birlikte, yeni hikayelerin yazılması için yeniden adaylığını sekiz meclis üyesi adayıyla açıkladıklarını belirtti. Bayraktar, “2 bin 500 yurttaşımızın yaşadığı Serdarlı’yı güzel ve mutlu günler bekliyor. Önümüzdeki dönem hizmetlerimize devam etmek için 24 Haziran’da yapılacak seçimlerde değerli halkımızdan onay istiyoruz” şeklinde konuştu.

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