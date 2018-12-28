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Serdarlı İlkokulu’nda bugün eğitime ara verildi

Ülkemizde kar yağmadı ancak bazı bölgeler beyaza büründü. Bunun nedeni ise yağan dolunun soğuyan hava nedeniyle buzlanmasıydı.

28 Aralık 2018 Cuma 09:42
Serdarlı İlkokulu’nda bugün eğitime ara verildi

Girne-Değirmenlik anayolunun bulunduğu bölge ile Lefke dün beyaz bir örtü ile kaplandı. Girne-Değirmenlik anayolu buzlanma nedeniyle bir süreliğine trafik akışına kapatıldı.

Serdarlı İlkokuluna yıldırım düştü. Elektrikli eşyalar zarar gördü, okulda bugün eğitime ara verildi.

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Bu arada Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, mevcut meteorolojik şartlarda KKTC’de kar yağışı beklemediklerini kaydederek, “Bazı bölgede kara benzetilen yağış donan küçük dolu tanelerinden oluşuyor” dedi.
Buran, “Yağışlı havanın yerini ayaza bıraktığını ifade ederek iç kesimlerde don beklentisini dile getirdi.

Meteoroloji Dairesi Müdürü Buran, yeni yıla yağmurla girileceğini de açıkladı.

Buran, dün gece iç kesimlerde sıcaklığın üç derece dolaylarına kadar düşen sıcaklığın bugünden itibaren yükseleceğini de kaydetti.

Buran, “bugün iç kesimlerde sıcaklık 14 derece civarında olacak, önümüzdeki 3 gün içinde de 17’ye kadar yükselecek” dedi.Meteoroloji Dairesi Müdürü Buran, “Şu anki verilere göre tehlike arz edecek yağış beklenmiyor” açıklamasında bulundu.

BRTK

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Serdarlı İlkokuluEğitimYıldırımHaberGündemKıbrıs
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