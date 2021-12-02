Serdaroğlu, 3 Aralık Dünya Engeliler Günü dolayısıyla mesaj yayınladı

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkan vekili, Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Serdaroğlu, “Toplumun ayrılmaz bir parçasını oluşturan, günlük yaşamda karşılaştıkları güçlükleri yakından izlediğimiz engelli vatandaşlarımıza ilişkin konular, her kesimin yakın ilgisini gerektirmektedir” ifadelerini kullandı.

Mesajında, “Unutulmamalıdır ki, her insan bir engelli adayıdır. Onları anlamak, onlarla bütünleşmek toplum kurallarının bir gereğidir” diyen Serdaroğlu, engellilerin yaşadıkları sorunların sadece kendilerinin değil; ailelerinin, çevrenin, toplumun, kısacası tüm insanların ortak sorunu olduğuna vurgu yaptı.

Serdaroğlu, “Bir insanın engelli olmasının; onun diğer insanlar gibi yaşaması, sıkıntı ve zorluklara rağmen başarılı olması için yaşama sevincini hiçbir şekilde kaybetmemesi gerekmektedir.” ifadelerini kullandığı mesajında, engelli vatandaşların sorunlarını kendi sorunları olarak görmeleri gerektiğini belirtti.