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Serdaroğlu: İdari tatil kararı özel sektörü de kapsamalı

08 Ocak 2020 Çarşamba 16:37
Serdaroğlu: İdari tatil kararı özel sektörü de kapsamalı

Hür-İş Federasyonu Başkan Vekili ve Kamu İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, hükümetin yarın için idari tatil kararı almasının ardından açıklama yaparak “yağışlar sadece devlette çalışanlar için mi?” sorusunu sordu.

Devlet çalışanlarının yanı sıra özel sektör için de bir karar alınıp idari tatilin uygulanmasını isteyen Serdaroğlu, hükümetin kararını değiştirmesini istedi.

Serdaroğlu, hükümetin aldığı kararın özel sektörü de kapsayacak şekilde almasının önemli olduğunu kaydederek bu çifte standardın ortadan kaldırılmasını istedi. Serdaroğlu, “Bizim istediğimiz tüm sektörlere izin verilmesi. Ayrım yapılmadan çünkü yağış sadece devlet çalışanlarını değil herkesi etkileyecek” diye konuştu.

Serdaroğlu, hükümetin bir an önce karar almasını da istedi.

Anahtar Kelimeler:
SerdaroğluHaberKKTC
Yorumlar
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hade yauuu 2020-01-08 16:42:27

memura 13 maaş fazla, 13. maaşı bitirecek boş günü arardılar onu da yarattılar, o kadar yağdı etti gelişme olmadı, geçen sene da yağdı etti düzelen bir şey olmadı. bu kararı verenler en küçük kurşunda ülkeyi terk edecek şerefsizlerdir. özel sektör nolacak ? biz yollarda mı yaralanalım ölelim ? kamudakinin evleri çöker yarın görürsünüz, ev de mi iş demi. her yerde olabilir doğal afet.!

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Ertaç 2020-01-08 20:37:53

Özel sektör maalesef üvey evlat.

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veysel gok 2020-01-08 16:45:31

aynen katılıyorum neden özel sektore bişey yok biz bütün gün yollardayız bu yagıs yollarda olanllarımı kapsar yoksa dam altında oturan kişilerimi bu çifte standarttan sıkıldık artık lanet olsun böyle devlete

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saka gıbı 2020-01-08 20:16:08

OZEL SEKTORU KIM TAKAR DEVLET VERSE DE IS VEREN VERMEZ OZEL SOKTER BAYRAMDA TAM IZIN VERVEZLER VICDANSIZLAR AC GOZLULER ALLAH DOYURSUN KENDILERINI

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Vatandaş 2020-01-08 20:45:07

gönülden tebrik ederim çok doğru söylediniz fakat ne yazık ki zaten çoğunluk memur olduğundan azınlığı savunacak sizin gibi nadir İNSAN vardır...

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(BIR DOST) 2020-01-08 22:19:23

Özel sektöre üvey evlat muamelesi bitsin ARTİK .

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