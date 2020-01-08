Serdaroğlu: İdari tatil kararı özel sektörü de kapsamalı

Hür-İş Federasyonu Başkan Vekili ve Kamu İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, hükümetin yarın için idari tatil kararı almasının ardından açıklama yaparak “yağışlar sadece devlette çalışanlar için mi?” sorusunu sordu.

Devlet çalışanlarının yanı sıra özel sektör için de bir karar alınıp idari tatilin uygulanmasını isteyen Serdaroğlu, hükümetin kararını değiştirmesini istedi.

Serdaroğlu, hükümetin aldığı kararın özel sektörü de kapsayacak şekilde almasının önemli olduğunu kaydederek bu çifte standardın ortadan kaldırılmasını istedi. Serdaroğlu, “Bizim istediğimiz tüm sektörlere izin verilmesi. Ayrım yapılmadan çünkü yağış sadece devlet çalışanlarını değil herkesi etkileyecek” diye konuştu.

Serdaroğlu, hükümetin bir an önce karar almasını da istedi.