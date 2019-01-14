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Sevimli kedi kurtarıldı

Sevimli kedi başarılı bir şekilde kurtarıldı

14 Ocak 2019 Pazartesi 11:32
Sevimli kedi kurtarıldı

İskele’ye bağlı Ötüken Köyü’nde elektrik direğine tırmanan ancak geri inemeyen sevimli kedi, vatandaşların İskele Belediyesi’ne yaptığı ihbarın ardından başarılı bir şekilde kurtarıldı.

ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞTU…

‘Elektrik direğinde kedi var’ ihbarını vakit kaybetmeden KIB-TEK İskele Bölge Amirliği ile paylaşan İskele Belediyesi, sevimli dostlarımız için şartlar ne olursa olsun elinden geleni yapmaya çalışıyor.  Buna bir örnek de geçtiğimiz günlerde yaşandı. Duyarlı vatandaşlar tarafından yapılan ihbarı anında değerlendiren İskele Belediyesi, durumu KIB-TEK İskele Bölge Amirliği’ne bildirdi. Vakit kaybetmeden harekete geçen İskele Belediyesi ve KIB-TEK İskele, Ötüken Köyü’ne gitti, elektrik direğine tırmanan ancak geri inemeyen kedi için operasyon başlattı. Güvenlik önlemleri alan ekipler, kedinin zarar görmemesi için kısa bir süreliğine elektrik kesintisi uyguladı. Ekiplerin, vinç yardımıyla elektrik direğine çıkmasıyla özgürlüğüne kavuşan sevimli kedi, aşağıya inmesiyle birlikte gözden kayboldu.

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Sevimli KediÖtüken Köyüİskele BelediyesiKediHaberGündemKıbrıs
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