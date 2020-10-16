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Sibel Siber: “Rum tarafı federasyon değil üniter devlet istiyor”

Sibel Siber, Kıbrıslı Rumlarla federasyona dayalı bir çözümün gerçekleşmesinin imkansız olduğunu belirterek, "Aslında Rumlar üniter devlet istiyor" dedi.

16 Ekim 2020 Cuma 22:01
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Sibel Siber: “Rum tarafı federasyon değil üniter devlet istiyor”

Meclis eski başkanlarından ve başbakanlardan Sibel Siber görüşme tutanakları incelendiği zaman Rum tarafının siyasi eşitliği hiçbir zaman kabul etmediğinin anlaşıldığını söyledi. Siber, Rum tarafının aslında uniter devlet istediğini, federasyonu kabul etmediğini ancak uniter devleti kabul edebileceğini belirtti.

"FEDERASYONUN GERÇEKLEŞMESİ İMKANSIZ"

Kanal T’de katıldığı programda bir soru üzerine Sibel Siber, yakından takip ettiği görüşmeler sürecinde ve araştırmalarında okuduğu tutanaklarda vardığı sonucu açıklarken “Evet, federasyon güzel bir modeldir, ama Kıbrıslı Türklerin arzuladığı, istediği anlamda bir federasyonun bu ülke gerçekleşmesi zor ve hatta imkansızdır. Gerçekleşse bile yaşamayacaktır” dedi.

Olası bir federasyonun neden yaşamayacağına açıklık getirirken ise Siber, tutanakların Makarios ile Anastasiadis’in aslında üniter devlet istediklerini ortaya koyduğunu belirtti.

Makarios’un 1963’de yüzde 18 nüfusla bizimle eşit olamazsınız dediğini anımsatan Sibel Siber, 2017’de de aynı söylemi Anastasiadisin yaptığını, seçimlere giderken de Rum halkına mevcut yapının aynen devam edeceğini söylediğini anımsattı ve “Yani bir anlaşmayı bir üniter devletin siyasi eşit federal bir devlete döndürüleceği şekilde halkına hiçbir zaman mesaj vermedi” dedi.

"RUM TARAFI ÜNİTER DEVLET İSTİYOR"

Sibel Siber “Dolayısıyla Rum tarafının değişmeyen kırmızı çizgisi siyasi eşitlikte bir ortaklık olmamasıdır. Onların kafasındaki federasyon kendilerinin egemen olacağı kendilerinin çoğunlukta olacağı be siyasi karar mekanizmalarında büyük çoğunlukla kendilerinin karar vereceği bir üniter devlette Kıbrıslı Türklerin de bir otonomi veya bir özerklik şeklinde dahil olmasıdır” diye konuştu.

Siber, federasyonu kabul etmeyen Rum tarafının iki devleti kabul edebileceğini vurguladığı açıklamasında “Veya zayıf bağlarda bir federasyonu ya da konfederasyonu kabul edebilir. Çünkü Rum tarafı siyasi eşit olmak istemediği için federasyonu kabul etmiyor. Rum tarafı aslında üniter devlet istiyor” şeklinde konuştu.

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