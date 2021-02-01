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SİBER: “BİR SEFERBERLİK RUHU YARATILMALIDIR”

Eski Başkanlardan Dr. Sibel Siber, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

01 Şubat 2021 Pazartesi 10:31
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SİBER: “BİR SEFERBERLİK RUHU YARATILMALIDIR”

ÖZEL HABER

Eski Başkanlardan Dr. Sibel Siber, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Pandemi dönemi içerisinde yapılan test sayılarını değerlendiren Siber, “Bu test rakamları yeterli değildir. Biz bu testlerin sayısının artırılmasını bir yıldır söylüyoruz. Bu küçücük toplumda çok daha efektif ve çok daha koordine halde çalışmamız gerekirken, maalesef bunu yapmadık. Kapanma, sadece insanların kapanmasını mı sağlamalıyız? Yoksa bu insanları efektif olarak rastgele testlere tabi tutulmasını mı arzu ederdik? Bir de bu test sayısı ile bu rakama ulaşmak, yüksek bir rakamdır. O nedenle bizim bu dönemi iyi değerlendirmek lazım. Bir seferberlik ruhu yaratılmalı. Serbest çalışan hekimlerden de, üniversitelerimizle de, özel hastane ve kliniklerle de, yerel yönetimlerle de birlikte çalışılmalıdır. Bunu yapabilirsek çok iyi noktaya gelebiliriz. Aşılamayı da çok hızlı bir şekilde yapabilmeliyiz. Bu bir kolektif çalışma ister” dedi.

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