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SİBER: “MUTANT VİRÜS KARŞISINDA DAHA TEDBİRLİ OLMALIYIZ”

Meclis Eski Başkanı Dr. Sibel Siber, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

09 Şubat 2021 Salı 11:20
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SİBER: “MUTANT VİRÜS KARŞISINDA DAHA TEDBİRLİ OLMALIYIZ”

Meclis Eski Başkanı Dr. Sibel Siber, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.
Ülkemizde tespit edilen mutant virüs ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Siber, “Ülkemizde de bu mutant virüs tespit edildi. Bizdeki İngiltere mutant virüsüdür. Burada mutant virüs oranının bilinmesi gerekir. Alınan tedbirler ve önlemler artmalıdır. Bu virüs daha tehlikelidir, daha öldürücüdür şeklinde bir bilimsel veri yok. Sadece hızlı yayıldığını biliyoruz. Bizim vatandaş olarak neler yapmamız gerektiği çok önemlidir. Biliyoruz ki bir mutant virüs var ve daha hızlı bulaşıyor. Koruyucu tedbirlerimizi artırmalıyız. Çift maske takmalıyız. Bir maskenin gözenekleri üzerine, ikinci maske geldi mi, koruyuculuk artıyor. Marketlerde rafların önünde uzun uzun süre geçirmememiz gerekiyor. Kapalı ortamlarda karşılaştığımız bir dostumuzla uzun uzun sohbete girmeyelim. Unutmayalım ki en fazla bulaştırdıklarımız kendi yakınlarımızdır” dedi.

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