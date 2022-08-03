Silah çekip tehdit etti!

(Kamalı Haber)

Haspolat’ta alacağı olan parayı vermediği gerekçesi ile tabanca ile tehdit eden zanlı M.Y tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Aydoğanlı, olguları aktardı.

Polis, zanlının Kanunsuz ateşli silah tasarrufu ve Taşıma, Korkutmak maksadıyla ateşli silah taşıma, Şiddet tehdidi, Mülke tecavüz ve darp suçlarına methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 25.07.2022 tarihinde saat 13:10 raddelerinde Haspolat Lefkoşa'da faaliyet gösteren bir kasap dükkanına giden Girne'de sakin zanlının alacaklarını vermediği gerekçesiyle Lefkoşa'da sakin M.T'nin sorumluluğunda bulunan dükkana izni olmaksızın girerek kanunsuz olarak taşıyıp, tasarrufunda bulundurmuş olduğu sağ kasık kısmında bulunan tabancayı çıkarıp adı edilenin üzerine doğrultup darp ettikten sonra "verecen ulan parayı" diyerek şiddet tehdidinde bulunup olay yerinden ayrıldığını anlattı.

Polis, M.Y'nin tutuklandığını ve konu tabancanın bulunamadığını belirtti.

Polis, tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, 10 bin TL nakit teminata yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 100 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.