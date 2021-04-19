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Sınava Başvuru 19 Nisan -4 Haziran Tarihleri Arasında Çevrimiçi Yapılacak

Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ve 20 Temmuz Fen Lisesi Yerleştirme Sınavı, 19 Haziran Cumartesi günü yapılacak. Sınava katılacak öğrenciler, başvurularını 19 Nisan - 4 Haziran tarihleri arasında bakanlığın web sitesi üzerinden çevrimiçi yapacak.

19 Nisan 2021 Pazartesi 14:46
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Sınava Başvuru 19 Nisan -4 Haziran Tarihleri Arasında Çevrimiçi Yapılacak

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, bakanlığa bağlı Talim ve Terbiye Dairesi, “2020-2021 Öğretim yılı Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ve 20 Temmuz Fen Lisesi Yerleştirme Sınavı” kılavuz kitapçığını yayımladı.

Bu kapsamda, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ve 20 Temmuz Fen Lisesi Yerleştirme Sınavı 19 Haziran Cumartesi günü iki oturum halinde gerçekleştirilecek.

Sınavın birinci oturumu 08.30-10.15, ikinci oturumu ise 10.45-12.00 saatleri arasında yapılacak.

Sınava kayıt olacak öğrenciler başvurularını, 19 Nisan - 4 Haziran tarihleri arasında bakanlığın web sitesi mebnet.net adresi üzerinden çevrimiçi yapacak.

TOPLAM 270 ÖĞRENCİ KAYIT HAKKI ELDE EDECEK

Öğrenciler, sınav sonuçlarına göre tercih ettikleri okul ve programlara yerleşme hakkı elde etmiş olacak. Buna göre 20 Temmuz Fen Lisesi Fen programına 120, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi’nin Anadolu Lisesi programına 120 ve IGCSE programına 30 olmak üzere toplam 270 öğrenci 2020-2021 öğretim yılı için Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ve 20 Temmuz Fen Lisesi’ne kayıt hakkı elde etmiş olacak.

Anahtar Kelimeler:
Bülent Ecevit Anadolu Lisesi20 Temmuz Fen Lisesi
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