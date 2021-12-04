Sıralamayı üye belirleyecek

Ulusal Birlik Partisi'nde aday adaylık başvuru süreci tamamlanırken, aday adayları sıra numaraları belli oldu.

Eski isimlerin yanı sıra UBP'nden adaylık başvurusu yapan yeni isimler de dikkat çekti.

Sıralamayı üyeler belirleyecek. 17 bin üye 11 Aralık tarihinde bir araya gelecek ve aday adayları arasından kimlerin aday olacağına karar verecek.

İŞTE LİSTE:

2022 Milletvekili Aday Listesi

LEFKOŞA

1. Özgür Arıkan

2. Havva Dağsever

3. Nihat Ekizoğlu

4. Sadık Gardiyanoğlu

5. Fahri Onbaşı

6. Nurcan Yardımcı

7. Aydın Soyer

8. Ahmet Savaşan

9. Batu Beyit

10. Sevil Yönlüer

11. Özlem Bendaşan

12. Ali Ratip Doğruer

13. Savaş Atakan

14. Özlem Sefer

15. Alişan Şan

16. Hasan Taçoy

17. Olgun Amcaoğlu

18. Mehmet Aktunç

19. Fevsi Hansel

20. Batoul Peyravi

21. Hatice Özler Şahin

22. Hasan Yücelen

23. Arif Sonuç

24. Fisun Özsun

25. Zorlu Töre

GAZİMAĞUSA

1. Hakan Dinçyürek

2. Sunat Atun

3. Derviş Ekşici

4. Meryem Boyacı

5. Bora Akkuş

6. Suat Yeledener

7. Vesile Erdoğan Topçuoğlu

8. Korhan Ekcan

9. Ergin Ersoy

10. Kemal Deniz Dana

11. Hüseyin Çavuş Kelle

12. Dursun Oğuz

13. Oğuzhan Hasipoğlu

14. Gürsel Uzun

15. Elif Abiç

16. Resmiye Canaltay

17. Sultan Vural

GİRNE

1- Hasan Küçük

2- Ünal Üstel

3- Özdemir Berova

4- Halit Bağman

5- Mukaddes Turan

6- Mehmet ali Tunçbilek

7- Türel Öksüzoğlu

8- Münevver Çağın

9- Cemil Karzaoğlu

10- Yalçın Koçyiğit

11- Atila Mahmutoğlu

12- Selim Gökbörü

13- Fikret Öğdü

14- Rüyam Karaca Yönlüer

15- Kutlu Evren

16- Adnan Ademoğlu

17- Hüseyin Kayım

18- Adnan Altan

19- Ahmet Arslan

20- Zalihe Damdelen

İSKELE

1. Halil Talaykurt

2. Osman Kırşan

3. Ümit Özkıran

4. Emrah Yeşilırmak

5. Nuray Karakuş

6. Önder Sennaroğlu

7. Veli Gürpınar

8. Yasemi Öztürk

9. Murat Civelek

10. Nazım Çavuşoğlu



GÜZELYURT

1. Tarkan Çeki

2. Ziya Öztürkler

3. Menteş Gündüz

4. Cihan Kombos

5. Ali Pilli

LEFKE

1. Aytaç Çaluda

2. Fırtına Karanfil

3. Kenan Örgen