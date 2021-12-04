Sıralamayı üye belirleyecek

Ulusal Birlik Partisi'nde aday adaylık başvuru süreci tamamlanırken, aday adayları sıra numaraları belli oldu.
Eski isimlerin yanı sıra UBP'nden adaylık başvurusu yapan yeni isimler de dikkat çekti.
Sıralamayı üyeler belirleyecek. 17 bin üye 11 Aralık tarihinde bir araya gelecek ve aday adayları arasından kimlerin aday olacağına karar verecek.
İŞTE LİSTE:
2022 Milletvekili Aday Listesi
LEFKOŞA
1. Özgür Arıkan
2. Havva Dağsever
3. Nihat Ekizoğlu
4. Sadık Gardiyanoğlu
5. Fahri Onbaşı
6. Nurcan Yardımcı
7. Aydın Soyer
8. Ahmet Savaşan
9. Batu Beyit
10. Sevil Yönlüer
11. Özlem Bendaşan
12. Ali Ratip Doğruer
13. Savaş Atakan
14. Özlem Sefer
15. Alişan Şan
16. Hasan Taçoy
17. Olgun Amcaoğlu
18. Mehmet Aktunç
19. Fevsi Hansel
20. Batoul Peyravi
21. Hatice Özler Şahin
22. Hasan Yücelen
23. Arif Sonuç
24. Fisun Özsun
25. Zorlu Töre
GAZİMAĞUSA
1. Hakan Dinçyürek
2. Sunat Atun
3. Derviş Ekşici
4. Meryem Boyacı
5. Bora Akkuş
6. Suat Yeledener
7. Vesile Erdoğan Topçuoğlu
8. Korhan Ekcan
9. Ergin Ersoy
10. Kemal Deniz Dana
11. Hüseyin Çavuş Kelle
12. Dursun Oğuz
13. Oğuzhan Hasipoğlu
14. Gürsel Uzun
15. Elif Abiç
16. Resmiye Canaltay
17. Sultan Vural
GİRNE
1- Hasan Küçük
2- Ünal Üstel
3- Özdemir Berova
4- Halit Bağman
5- Mukaddes Turan
6- Mehmet ali Tunçbilek
7- Türel Öksüzoğlu
8- Münevver Çağın
9- Cemil Karzaoğlu
10- Yalçın Koçyiğit
11- Atila Mahmutoğlu
12- Selim Gökbörü
13- Fikret Öğdü
14- Rüyam Karaca Yönlüer
15- Kutlu Evren
16- Adnan Ademoğlu
17- Hüseyin Kayım
18- Adnan Altan
19- Ahmet Arslan
20- Zalihe Damdelen
İSKELE
1. Halil Talaykurt
2. Osman Kırşan
3. Ümit Özkıran
4. Emrah Yeşilırmak
5. Nuray Karakuş
6. Önder Sennaroğlu
7. Veli Gürpınar
8. Yasemi Öztürk
9. Murat Civelek
10. Nazım Çavuşoğlu
GÜZELYURT
1. Tarkan Çeki
2. Ziya Öztürkler
3. Menteş Gündüz
4. Cihan Kombos
5. Ali Pilli
LEFKE
1. Aytaç Çaluda
2. Fırtına Karanfil
3. Kenan Örgen