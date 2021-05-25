Aslen Larnaka'lı olan 85 yaşındaki Celal Sirkecioğlu hayatını kaybetti.
Vefatıyla sevenlerini yasa boğan Sirkecioğlu'nun cenazesi İsmail Safa camisinde kılınacak cenaze namasından sonra Lefkoşa Mezarlığına defnedilecek.
Aslen Larnaka'lı olan 85 yaşındaki Celal Sirkecioğlu hayatını kaybetti.
Aslen Larnaka'lı olan 85 yaşındaki Celal Sirkecioğlu hayatını kaybetti.
Vefatıyla sevenlerini yasa boğan Sirkecioğlu'nun cenazesi İsmail Safa camisinde kılınacak cenaze namasından sonra Lefkoşa Mezarlığına defnedilecek.