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Sivil Savunma Halk Örgütü Mükellefi Hizmet Belgesi Takdim Törenleri Başladı

 Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, halk örgütü kadrolarında görevli 1961 doğumlu halk örgütü mükelleflerine yönelik hizmet belgesi takdim törenleri başladı.

02 Haziran 2021 Çarşamba 11:56
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Sivil Savunma Halk Örgütü Mükellefi Hizmet Belgesi Takdim Törenleri Başladı

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, hizmet belgesi takdim törenlerinin ilki, dün akşam Lefkoşa Bölge Müdürlüğü mükelleflerine yönelik olarak Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nda gerçekleştirildi.

TOPLOAM 670 MÜKELLEF BELGE ALACAK

Bu yıl düzenlenecek hizmet belgesi takdim törenlerinde toplam 670 mükellefe hizmet belgesi ve plaket takdim edilecek.

Törenler, 20.00-22.00 saatleri arasında şu yerlerde düzenlenecek:

 “3 Haziran 2021 Perşembe akşamı Gazimağusa Bölge Müdürlüğü bünyesindeki halk örgütü mükelleflerine yönelik olarak, Gazimağusa'da bulunan Gülseren Askeri Gazinosu’nda.

8 Haziran 2021 Salı akşamı Girne Bölge Müdürlüğü bünyesindeki halk örgütü mükelleflerine yönelik olarak, Sivil Savunma Girne Bölge Müdürlüğü bahçesinde. 

10 Haziran 2021 Perşembe akşamı Güzelyurt Bölge Müdürlüğü bünyesindeki halk örgütü mükelleflerine yönelik olarak, Sivil Savunma Güzelyurt Bölge Müdürlüğü bahçesinde.

15 Haziran 2021 Salı akşamı İskele Bölge Müdürlüğü bünyesindeki halk örgütü mükelleflerine yönelik olarak, Sivil Savunma İskele Bölge Müdürlüğü bahçesinde.”

Törenlerde, halk örgütü mükelleflerine Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı tarafından hizmet belgesi ve plaket takdim edilecek.

Son Güncelleme: 02.06.2021 16:47
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