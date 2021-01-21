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“Siyasete devam edeceğim”

Cumhuriyet Meclisi Eski Başkanı, CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay BRT’de 14. Saat programına katılarak 3 yıllık başkanlık dönemini ve siyasi gündemi değerlendirdi.

21 Ocak 2021 Perşembe 21:33
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“Siyasete devam edeceğim”

Cumhuriyet Meclisi Eski Başkanı, CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay BRT’de 14. Saat programına katılarak 3 yıllık başkanlık dönemini ve siyasi gündemi değerlendirdi.

“İLK KEZ AKTİF OLARAK GENEL KURUL SALONUNDA YERİMİ ALDIM”

Teberrüken Uluçay kendisinden önce Meclis Başkanlığı görevini yürüten başkanların siyaseti bıraktığını ancak kendisinin bırakmayacağını söyledi.

İşte Uluçay’ın söylediklerinden öne çıkan başlıklar:

“ŞUAN SİYASETTE EMEKLİLİK YOK”

“İlginçtir ben 2005 yılında milletvekili oldum. O dönem Meclis Başkanı Fatma Ekenoğlu idi. 2009 seçimlerinden sonra hükümet değişti Hasan Bozer Meclis Başkanı oldu. 2013’te ise Sibel Siber Başkan oldu. Halihazırda görev süresini tamamladıktan sonra Meclis çalışmalarına aktif olarak katılan bir başkan olmadı. Bugün ilk kez ben katıldım. Genel Kurul salonunda yerimi de aldım. Şuan siyasette emeklilik yok.”

“3 YILLIK GÖREVİ LAYIKIYLA YAPTIK”

“Bu 3 yıllık görevi divan heyeti olarak layıkıyla yapmış olduğumuzu düşünüyorum.Birçok konuda divan heyeti ile ortak hareket edip, karar ürettik. Zor olan süreçleri birlikte hareket ettiğimiz için kotarmayı başardık.”

“ESKİ SEÇİM SİSTEMİNDE SAYIM SONUÇLARI SAĞLIKLI OLUR”

“Seçim ve Halkoylaması Yasası ile ilgili 3-4 alternatif konuşulyor ama ben daha kısa olsun diye şöyle özetleyim. Ya eski seçim sistemine geri dönülecek. Ki sayım sonuçları sağlıklı olsun. Yada mevcut şuanki seçim sistemi ile devam edeceksiniz, çarşaf sistem dediğimiz. Sayımın sonuçlarını sağlıklı olabileceğine dair adımlar atılması gerekir. Gelinen nokta budur.”

“SİYASİ PARTİLER GÜNDEME ALIP, TARTIŞACAK”

“Çarşaf sistemi içerisinde karmaşıklık yaratacak baraj konusu bunlardan biridir. Yasanın değişmesi bu süre zarfında mümkün. Baraj, karma konusu, parti içi tercih konusu bunlar çarşaf sisteminin içerisinde sayım sonuçlarının sağlıklı olup katılım oranının düşük olması yada oy verip de yanan oylar dediğimiz geçen seçimde bu oran yüksekti. Bunların en asgariye indirilebilmesi için net olan durum şudur; ya eski sisteme geri dönülecek yada çarşaf sisteminde bunları kolaylaştıracak adımlar atılacak. Siyasi partiler şimdi bunu gündemine alıp, tartışacak. ”

“GÖRÜŞÜM ESKİ SEÇİM SİSTEMİNE DÖNÜLMESİ”

“Benim görüşüm ve gözlemim eski seçim sistemine dönülmesi halinde sayım sonuçlarının sağlıklı olması açısından ve aynı zamanda mevcut sistem içerisinde milletvekillerinin halkla daha fazla iç içe olabilmesi açısından ben daha avantajlı bir oprtam görürüm.”

“SİYASETÇİ ŞUANKİ SEÇİM SİSTEMİYLE HALKTAN KOPUYOR”

“Eski seçim sistemi milletvekillerinin insanlardan daha az koptuğu bir sistemdir. Şimdiki seçim sistemibde ben de çok koptuğunu öngörüyorum. Açıkcası siyasetçi şimdiki sistemde halktan kopuyor.Özellikle kırsal kesimden kopuyor.”             

(BRT)
        
        
  

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