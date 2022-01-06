“Siyasetin itibar kaybetmesinin nedeni dolambaçlı sözlerdir”

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UBP Gazimağusa Milletvekili adayı Hakan Dinçyürek, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı.

Neden CTP yerine UBP’nin tek başın a iktidar olması gerektiğinin sorulması üzerine Dinçyürek, “Ben hayali değil gerçeği konuşmayı severim. Siz hiç CTP’nin ben bu ülkeyi tek başına yönetmeye talibim diye bir söylemini duydunuz mu? Ben duymadım. Yuvarlar kelimeler kurmanın manası yoktur. Siyasetin itibar kaybetmesinin nedeni de dolambaçlı sözlerdir. Net ifadeler dile getirmeniz gerekiyor. Kim iktidara gelirse gelsin iktidarın ortağı zaten halk olacak. Çünkü halk tayin edecek o partinin aldığı oyları. Sonuçta UBP’de tek başına iktidara gelse halkın verdiği oylarla ordadır ve hükümetin ortağı halktır. Eskilerin söylediği tabirle bu söylem softa şaşırtmasıdır. CTP ağzında net bir ifadeyle biz tek başına iktidara talibiz lafı çıkmamıştır bu zamana kadar. Bu saatten sonra çıkarsa da bu söylediğimiz konuşmanın provokasyonuna karşı bir konuşma olacaktır. UBP’den başka adada şuan herhangi bir partinin terk başına iktidar söylemi yoktur. O yüzden UBP tek başına iktidar alternatifini ayrı tuttu.

Neden UBP’nin tek başına iktidar olması gerektiğini anlatan Dinçyürek, “Koalisyonların sakıncalarını KKTC halkı gördü ve bu yaşanan son 4 yıllık meclis performansından kimse memnun değil. İki güçlü büyük partinin koalisyonu da sorgulanıyor. Bunun teorik kısmı güzel ama pratik kısmında sıkıntılar var. Bu hükümetin dış politikaya yazacağı nokta ne olacak? Eşit egemen iki devlet mi federal çözüm mü? Böyle bir alternatifin teorikte var olmasına rağmen pratikte yürümeyeceği ortadadır. Tek alternatif vardır o da UBP’nin tek başına iktidarıdır. Siyasetin en güzel tarafı halk size inanır ve sizi iktidara getirerek güç verir. Yaptıklarınızı takip eder ve notunuzu da bir sonraki sandıkta iade eder. Eğer halkın verdiği güç sonucunda halkın ihtiyaç duyduğu projeleri hayata geçirememişseniz, daha iyi sağlık, daha iyi eğitim ve daha iyi sosyal devlet anlayışını hayata geçirememişseniz, bunları sağlayabildiğiniz noktada halk sizi değerlendirecektir. Ama yaptıklarınızla hayal kırıklığı yarattınızsa sandıkta halk size ceza verecektir. Önümüzdeki 5 yılda o koltuğa oturan ve yetkiyi alan herkesin büyük projelere imza atmayı kafasına koyan, değişimi yaratmayı göğüsleyebilecek güçlü ve istikrarlı siyasilere ve bir hükümete ihtiyaç var” dedi.