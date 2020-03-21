Siyasiler cesur olmalı!

Cumhurbaşkanı, Başbakan, Başbakan Yardımcısı, Ana Muhalefet lideri karantinaya alınacak gençlerle neredeyse kucak kucağa...



Neden?



Aileler ve gençler tepki gösterecek diye mi?



“Vaaaay efendim, bizim başkan, bizim başbakan yanımıza gelmedi” diye mi?



Bunca kalabalık içerisine girip, “evde kal” çağrılarına uymamak, çok ciddi bir risk değil midir?



İşinizi yapın, sosyal mesafeyi koruyun, evde kalın, cesur olan, siyaseti düşünmeyin, hastalık bulaşma ve bulaştırma riskini düşünün!