Yangına, polis itfaiye, Orman Dairesi, Sivil Savunma ekipleri ile bölge halkı tarımsal araçları ile ve bölge Belediyelere ait su tankerleri ile müdahale edildi. Yangın alanındaki soğutma çalışmaları sürüyor. Tedbir amaçlı bu gece bölgede itfaiye ekibi bulundurulacak.
Soğutma çalışmaları devam ediyor
Koruçam köyünde öğle saatlerinde çıkan yangın sonucu yaklaşık 250 dönümlük alan içerisindeki, kuru otlar, biçilmemiş ekinler, zeytin ve harup ağaçları, kamışlık ve makilik alanlar yanarak zarar gördü.
21 Mayıs 2022 Cumartesi 18:00
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