Soğutma çalışmaları devam ediyor

Yangına, polis itfaiye, Orman Dairesi, Sivil Savunma ekipleri ile bölge halkı tarımsal araçları ile ve bölge Belediyelere ait su tankerleri ile müdahale edildi. Yangın alanındaki soğutma çalışmaları sürüyor. Tedbir amaçlı bu gece bölgede itfaiye ekibi bulundurulacak.