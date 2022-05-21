Künye
Kıbrıs 29
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Aracından kokain çıktı!
Aracından kokain çıktı!
Zorla eve girdiler, darp ettiler, soydular
Zorla eve girdiler, sarp ettiler,...
Su motorlarını çalıp satmak istediler
Su motorlarını çalıp satmak istediler
Liselilerin kavgası kanlı bitti
Liselilerin kavgası kanlı bitti
Zorla girdiler, ne buldularsa çaldılar!
Zorla girdiler, ne buldularsa çaldılar!

Soğutma çalışmaları devam ediyor

Koruçam köyünde öğle saatlerinde çıkan yangın sonucu yaklaşık 250 dönümlük alan içerisindeki, kuru otlar, biçilmemiş ekinler, zeytin ve harup ağaçları, kamışlık ve makilik alanlar yanarak zarar gördü.

21 Mayıs 2022 Cumartesi 18:00
0 Okunma
Soğutma çalışmaları devam ediyor

Yangına, polis itfaiye, Orman Dairesi, Sivil Savunma ekipleri ile bölge halkı tarımsal araçları ile ve bölge Belediyelere ait su tankerleri ile müdahale edildi. Yangın alanındaki soğutma çalışmaları sürüyor.  Tedbir amaçlı bu gece bölgede itfaiye ekibi bulundurulacak.

Anahtar Kelimeler:
KoruçamYangınKKTC
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erhürman'dan protokole sert tepki!
Erhürman'dan protokole sert tepki!
Final serisi heyecanı büyük çekişmeyle başladı
Final serisi heyecanı büyük çekişmeyle başladı
Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nden tepki!
Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nden tepki!










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim