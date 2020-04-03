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Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 82 kişi tutuklandı

Kısmi sokağa çıkma yasağını ve akşam saat 21.00 sonrası uygulanan tam sokağa çıkma yasağını ihlal eden toplam 82 kişi tutuklandı.

03 Nisan 2020 Cuma 11:32
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Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 82 kişi tutuklandı

Kısmi sokağa çıkma yasağını ve akşam saat 21.00 sonrası uygulanan tam sokağa çıkma yasağını ihlal eden toplam 82 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre  Bakanlar Kurulu tarafından, 23.03.2020 tarihi itibariyle saat 00:00’dan 14 gün süre ile kısmi sokağa çıkma yasağı, 31.03.2020 -10.04.2020 tarihleri (her iki tarih dahil) gece saat 21:00’den sabah saat 06:00’ya kadar tam sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından; 03 – 04 Nisan 2020 (saat 06:00’ya kadar) tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; 50 kişinin kısmi, 32 kişinin ise gece saat 21:00’den sonra olmak üzere toplam 82 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam ediyor. 

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