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Sol Hareketten Vicdani Ret Açıklaması: “Düşünceyi Hapsedemezsiniz”

16 Ocak 2019 Çarşamba 15:49
Sol Hareketten Vicdani Ret Açıklaması: “Düşünceyi Hapsedemezsiniz”

Sol Hareket, Halil Karapaşaoğlu’nun polis tarafından tutuklanarak hapsedilmesini şiddetle protesto ettiğini bildirerek, “Aydınları, barış yanlılarını, tüm muhalifleri hapsedebilirsiniz ancak düşünceyi hapsedemezsiniz” açıklamasını yaptı.

Sol Hareket adına yazılı açıklamada bulunan Abdullah Korkmazhan, “Halil arkadaşımız ve tüm vicdani retçiler ile dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz” diyerek, baskı ve korkutmaya dönük her türlü çabanın daha büyük özgürlük mücadelesi ile yüzleşeceğini ifade etti.

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Koalisyon hükümetindeki 4 partinin de seçim ve hükümet programlarında vicdani ret hakkı için yasa sözü verdiğini, ancak bugüne kadar bu yasanın yapılmadığını kaydeden Korkmazhan, meclise sunulan yasa taslağının ise yasalaşıp yasalaşmayacağının belirsiz olduğunu belirtti.

Korkmazhan, “Yapılan yasalar için GKK’dan icazet alınacaksa hükümetçilik oyunu oynamaya son verin, meclisi de kapatın. Perdenin önünden çekilin. Militarist rejimi perdelemeyin” ifadelerini kullandı.

Meclise sunulan yasanın bir an önce yasalaşması için mücadeleye devam edileceğini kaydeden Korkmazhan, vicdani ret hakkı yanı sıra, kademeli olarak askerlik süresinin kısaltılmasını, şartlarının iyileştirilmesini ve zorunlu askerliğin kaldırılmasını, nihai olarak Kıbrıs’ın tüm asker ve silahlardan arındırılmasını talep ettiklerini vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
Sol HareketVicdani RetHaberGündemKıbrıs
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