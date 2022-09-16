Solyalı: "Milyonlarca lirayı cebimizden aldı, şirkete verdi"

Kıb-Tek Akaryakıt ihalesini İçkale Petrol 45 dolar 93.76 cent ile kazandı

Solyalı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

KIB-TEK'e ihalesiz yakıt temininde Bakanlar Kurulu aynı şirketten ton başına 150 Dolar'dan alım yaptı.

Milyonlarca lirayı cebimizden aldı, şirkete verdi.

Bugün ihale ton başına 45 Dolar verilmek sureti ile aynı şirket tarafından kazanıldı.

Geçmiş dönemde İhalesiz alım yapan Bakanlar Kurulu üyeleri, önergeleri hazırlayan bürokrasi vs. Mali Polis denetiminden geçirilmek ve görevi kötüye kullanmak, devleti zarara sokmak suçlarından kovuşturmaya tabi tutulmalı!!

Bu arada,

İhaleleri de denetleyen kurumumuz Rekabet Kurulu, aylardır 2 üyesi Hükümet tarafından atanmaksızın 3 üye ile karar alma sınırında çalışıyor.

Bunun aksatılmasındaki sebep ne olabilir?

Yasaya ve Usulüne uygun bir şekilde kurul üyeleri derhal tamamlanmalı ve kurul daha güçlü bir irade ile yola devam etmeli.