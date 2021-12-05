Künye
Kıbrıs 14
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
30 ay hapis cezası
30 ay hapis cezası
Kadına şiddet bitmiyor!
Kadına şiddet bitmiyor!
Zanlılara Tahkikat Amaçlı İkişer Gün Tutukluluk Verildi
Gazimağusa'da bisiklet hırızlığı
Uyuşturucu zanlıları mahkemeye çıkarıldı
Uyuşturucu zanlıları mahkemeye çıkarıldı
Müşteri gibi girdi, mağazadan kıyafet çaldı
Müşteri gibi girdi, mağazadan kıyafet...
banner107

SON DAKİKA! 211'i yerel, 262 pozitif vakaya rastlandı

05 Aralık 2021 Pazar 18:50
369 Okunma
SON DAKİKA! 211'i yerel, 262 pozitif vakaya rastlandı
banner108

Son 24 saatte yapılan test sayısı 20.178 olup, 211'i yerel 262 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 328 kişi taburcu edilmiştir. 

1 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 50 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 211 kişi ise yerel vakadır. 

89 kişi Lefkoşa, 60 kişi Girne, 36 kişi Gazimağusa, 9 kişi Güzelyurt, 17 kişi İskele Bölgesi'ndendir. 

5 Aralık 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.178  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 262 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  1 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 50 

Yerel Vaka Sayısı: 211     

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 328 

Bugün Kaybedilen Hasta: 1 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.210.176   

Toplam Vaka Sayısı: 30.225   

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 27.109 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3008 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 88 

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2902  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 110 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 18  

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 435    

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 172 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7634 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 91.157

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kayıplar Devam Ediyor!
Kayıplar Devam Ediyor!
Dışişleri Bakanlığı’ndan Larnaka’daki Camiye Yapılan Saldırıya İlişkin Açıklama
Dışişleri Bakanlığı’ndan Larnaka’daki Camiye Yapılan Saldırıya İlişkin Açıklama
SON DAKİKA! Trafik bir can daha aldı
SON DAKİKA! Trafik bir can daha aldı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim