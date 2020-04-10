SON DAKİKA ! Ali Pilli: "3 yeni pozitif vaka daha görüldü"

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, KKTC'de koronavirüs salgını hakkında son durumu aktardı.

ALİ PİLLİ'NİN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI ŞU ŞEKİLDE:

Bugün yapılan test sayısı 275

Bugün saptanan vaka sayısı 3

Toplam vaka sayısı 99

Toplam 3 bin 890 test yapıldı

Geçen gün İngiltere'den gelen uçaklardan birisinde bir kişide pozitif vaka tespit edildi.

Diğer 2 vaka İngiltere'den gelen ve 1 otelde kalan 2 çalışanda tespit edildi.

Bu bize gösteriyor ki Yurtdışından gelen uçaklar büyük risk taşıyor

Bu 3 vakada dış kaynaklıdır

Artık bu uçuşları durdurmamız gerekiyor

Lefke'de tespit edilen vakayla ilgili en yakınlarına testler yaptık, bugün de temaslıların temaslılarına test yaptık tüm testler negatif çıktı

Lefke'de çıkan vakayla ilgili herhangi bir temaslı pozitif vaka tespit edilmedi.

Biz temas takibine devam edeceğiz.

Önümüzdeki hafta testlerin artırılması yönünde belirli adımlar atılacaktır.

Testlerin maksimum fayda olacak şekilde kullanılması yönünde bir stratejimiz var.

Semptom ve temas yönünde kullanacağız testlerimizi.

Dünyanın her yerinde coronavirüs salgını olduğu için malzeme almak, malzeme getirmek büyük bir sıkıntı.

Biz mevcut testlerimizi ve kitlerimizi maksimum seviyede kullanmak zorundayız, bugüne kadar bunu yaptık bundan sonra da böyle yapacağız.

Halkımız da bizim yanımızda olsun bize destek versin,biz bu savaşı hep beraber kazanacağız.

Evde kalmak ve teması kesmek zorundayız.

Sürekli söylüyorum, maske takmak, sosyal mesafeye uymak mecburiyetindeyiz.

Ben yolda yürüyorum, yanımda kimse yoktur diyerek maskenizi çıkarmayın ,sizden önce oradan geçen birisi hapşurmuş ve havada virüs kalmış olabilir.

Sürekli 15 bin 20 bin test yapalım söylemleri dolaşıyor ortalıkta.

Farklı bilim insanların ve hekimlerin görüşlerini yansıtmak istiyorum.

Nüfusumuzun içerisindeki 15 bin kişiyi taramaktan bahsediliyor ama hangi kitle taramak.

En çok kullanılan kitler antikor tespit edici hızlı kitledir. Bir de PCR dediğimiz daha güvenilir testler vardır.

Her testin avantajı ve dezavantajı vardır ama bir testin de üstünlüğü vardır. Üstünlüğü olan test de PCR testidir.

AYRINTILAR GELİYOR...