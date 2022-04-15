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SON DAKİKA! Başbakan'dan açıklama

Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

15 Nisan 2022 Cuma 13:33
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SON DAKİKA! Başbakan'dan açıklama

Başbakan şunları söyledi:

Değerli vatandaşlarım,
 Türkiye – KKTC 2022 İktisadi ve Mali Protokol hepimize hayırlı olsun. Başta Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay ve ekibine, KKTC’nin gelecek planlamasında, bizlerin çabasına büyük bir ivme ve değer katacağına inandığımız protokol için halkım adına teşekkür ediyorum. 
Bu protokolü, sadece iki ıslak imzanın kalemle kağıda dökülmesinden öte, karşılıklı anlayış ve tarihsel işbirliğimizin yeni ve benzersiz bir manzumesi olarak nitelendiriyorum.  “İmzaları attık ve bu iş bitti… Kısmet yenisine” diye bir düşünce yapısını benimsememiz, kabul etmemiz, bunu içselleştirip, sürer durum haline getirmemiz sözkonusu olamaz… Ben Dr Faiz Sucuoğlu olarak, bu ifadelerimde bunu kayda geçirmek istiyorum. 
Protokol, yeni bir dönemin, yeni bir anlayışın, pragmatik adımlarla yol almamız gereken bir safhanın ilk adımıdır. Konuyu, başka mecralara çekmeye, iç siyasi malzeme yolunda heder etmeye, itibarsızlaştırma çabalarına inanın hiç gerek yok. 
Yakın gelecek, bizlerin siyasi başarısının sınandığı bir dönem değil, Kıbrıs Türk Halkının ve KKTC Devleti’nin ekonomik varoluş sürecinin taçlanması gerekeceği bir dönem olacaktır. Attığımız imzanın, yaşamakta olduğumuz, benzersiz ekonomik ve mali daralma süreci öncesinde, Anavatanımızın desteği ile bizlere nefes katacağı, sektörlerin canlanmasına, durağanlığın sonlanmasına yol açması vesilesiyle, geçmiş protokollerden çok daha tarihi ve kıymetlidir.   
Değerli kardeşlerim,
Ankara ziyaretimiz süresince, gördüğümüz sıcak ilgi ve evsahipliği için de dostlarımıza ayrıca teşekkür etmek istiyorum. 
Bizler için ortaya koydukları çaba, empati, görüşlerimizin ortak bir amaca evrilmesinde gösterdikleri üstün gayret bizler için çok kıymetlidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi içerisinde yürüttükleri görev yanında, KKTC ve Kıbrıs Türk Halkı’nın kendi devleti altında, daha iyi bir yaşam hakkını sonuna kadar destekleyen dostlarımız TBMM - KKTC Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Milletvekili Orhan Erdem ile bizlerin yaşamakta olduğu güncel ve geçmişten gelen sorunları yakınen gözlemleyen MHP Milletvekili Ahmet Erbaş, ve burada düzenlediğimiz toplantıda, konuları etraflıca ve samimice ele aldığımız tüm milletvekillerimize de teşekkür ediyorum. 
KKTC’yi sık sık ziyaret edip, iki devlet tek millet siyasetimizi destek veren Büyük Birlik Partisi Başkanı Mustafa Destici’ye de iade-i ziyarette bulunarak, dayanışmamızı sergiledik.
Sayın Fikri Ataoğlu ve Sayın Erhan Arıklı’nın da katılımlarıyla, Anavatan Türkiyemiz ile imzaladığımız yeni protokol ile hükümetimizin üstlenmiş olduğu zor görev daha da anlam kazanmıştır.  
Zorlu süreci, hükümetimiz, siyasi partilerimiz, meclisimiz, sivil toplum ve en büyük gücümüz halkımızın desteği ile başarıyla atlatacağız…
TÜM KKTC’YE YENİ DÖNEM HAYIRLI OLSUN…

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