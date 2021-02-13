SON DAKİKA! BAŞBAKAN SANER AÇIKLAMA YAPIYOR (Canlı)

Başbakan Ersan Saner, Bakanlar Kurulu sonrasında açıklamalarda bulunuyor.
SANER, BAKANLAR KURLU'NDA ALINAN KARARLARI AÇIKLADI:
- Mevcut sokağa çıkma yasağı, 22 Şubat 2021 saat 05.00'e kadar uzatıldı.
- Pazartesi gününden itibaren saat 11.00-21.00 saatleri arasında paket servis ve online işlemler hizmet vermeye başlayacak.
- Pazar günleri, eczane ve fırınlar haricinde kalan işletmeler kapalı kalmaya devam edecek.
- İlçeler arası giriş-çıkışlar bir hafta daha durdurulacak
- Bankalar, minimum personelle, mesai saatleri içerisinde çalışacak.
Son Güncelleme: 13.02.2021 20:11