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SON DAKİKA! Bugün pozitif vaka görülmedi

" Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, 14 Nisan 2020 Covid-19 genel durumu ile ilgili açıklamada bulundu"

14 Nisan 2020 Salı 18:37
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SON DAKİKA! Bugün pozitif vaka görülmedi

" Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli,  14 Nisan 2020 Covid-19 genel durumu ile ilgili açıklamada bulundu"

Bakan Pilli:” Vakalarda artış yok diye rehavete kapılmayalım, kurallara uyalım”


Son 24 saat içerisinde yapılan test sayısının 162 olduğunu belirten Bakan Pilli, bugün herhangi bir vaka tespit edilmediğini,  iyileşerek bugün taburcu edilen hasta sayısının 4  olduğunu açıkladı.  Covid -19 ile ilgili  genel durumla birlikte halka çağrıda bulunan Bakan Pilli, vakalarda artış olmaması nedeniyle rehavete kapılmadan kurallara uyulması gerektiğine dikkat çekti. 

Bakan Pilli'nin 14  Nisan 2020 Covid-19  genel durumu ile ilgili açıklaması şöyle;

Yapılan test sayısı 162


Pozitif Vaka sayısı - YOK


İyileşerek bugün taburcu edilen hasta sayısı 4


Bugün kaybedilen hasta sayısı - yok


Toplam kaybedilen hasta sayısı 4


Toplam yapılan test sayısı 4555


Toplam pozitif vaka sayısı 100


Tedavisi devam eden vaka sayısı 30


Toplam iyileşip taburcu edilen hasta sayısı 66


Yoğun bakımdaki hasta sayısı 0 

Bakan Pilli:” Vakalarda artış yok diye rehavete kapılmayalım, kurallara uyalım”


Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli,  aynı zamanda halka çağrıda bulunarak Covid – 19 Mücadelesinde ülkemizin iyi bir noktada olduğunu, ancak bunun rehavetine kapılmadan alınan önlemlerin aynı seviyede devam etmesinin önemine dikkat çekti.

Bakan Pilli, son günlerde pozitif vaka sayılarında artış yaşanmadığını, ancak bu durumun hükümetin ve Sağlık Bakanlığı’nın aldığı yerinde kararlar sonrasında ve halkın da uyum göstermesi neticesinde olduğunun altını çizerek şunları kaydetti;

“Hükümetin ve Sağlık Bakanlığı’nın aldığı yerinde kararlar ve halkın uyumu neticesinde salgının kontrol altında aynı seviyede tutmayı başarmış bulunuyoruz.

Maalesef son günlerde halkımızın vaka sayılarında artış yaşanmaması nedeniyle, bazı kurallara uymadığını görmekteyiz.

Halkımızın kurallara uyması, bu durumun ciddiyetini anlaması son derece önem taşımaktadır. Son günlerde dışarıdaki hava şartları nedeniyle de vatandaşların sokakta olmaya rağbet ettiğini gözlemlemekteyiz.

Bu hastalığın bilinmeyen yönlerine dikkat etmek gerekmektedir. Kişilerin izole olması, sosyal mesafeye dikkat etmeleri korunmanın en etkin yöntemlerinden olmakla birlikte, hapşırma esnasında damlacıkların 1 metreden, 3 metreye kadar ulaşabileceği dikkate alınarak, sosyal mesafe korunmalıdır.

Koronik vakalarda ciddi bir şekilde hastalığın ilerlediğini bilmekteyiz ancak daha genç yaş gurubu ve kronik hastalığı olmayan birçok kişide bu hastalığın pençesine düşmektedir.

Bilim adamlarının önerdiği testten çok, insanlarla teması kesmek gerektiğidir. Unutmayalım ki, virüs kendi kendine değil, insanların birbirine taşıması ile bulaşıyor.

Şu anda Covid-19 ile ilgili kesin bir tedavi yöntemi bulunmamaktadır. En güçlü ilaç ve yöntem ise kendi kendimizin ilacı olmaktır. Bu da bireysel önlemlerdir.  Son derece kolay yöntemlerle kendimizi koruyabiliriz. Güvenli mesafe, evde kalmak, ellerimizi sıkça yıkamak ve hijyen kurallarına uymak, dışarıda olduğumuzu süre içerisinde maske kullanmak, sosyal izolasyonu etkin bir şekilde korumak büyük önem taşımaktadır.

Şuan yaşanan tablo olumlu olsa dahi, kesin bir sonuç yoktur ve vakalarda artış yaşanabilir. Bir süre daha sabırlı olunması ve halkımızın kurallara uyum göstererek bizlere yardımcı olması gerekmektedir.

Halkımızdan beklentim kendimize düşen görevi en iyi şekilde yapmaktır. Sadece sağlık değil, sosyal ve ekonomik yönleri ile yaşanan bu zor süreci birlikte el ele vererek atlatacağımızdan kuşku duymamaktayım.

Yorumlar
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Gibri 2020-04-14 18:40:55

Bu geri zekalılar hemizi hasta edecek.

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Pelin 2020-04-14 18:45:57

Halk tamam da siz tammısınız

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Sezai 2020-04-14 18:53:32

Yeterki bu aşamadan sonra siz taşıma yapmayın bu durumu heba etmeyin

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Sezai 2020-04-14 18:55:41

Market kasap fırın sucuiar ecz lara tes yapın lütfen

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Öfkeli 2020-04-14 19:34:34 @Sezai

Guney yapti Alfa mega en buyuk market çalisanları hep cikdı Baska petsonel alfi.En buyuk rum firınlatindan biri olan Zorbanin 33 pesoneli de Bizde test mi yaptı firinlara marketlere yok.Evde kalalim da işimiz zor

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