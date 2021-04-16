Sorakın: “Verdiğiniz sözleri tutun”

GÜNDEM KIBRIS

Erken seçim tarihi konusunda açıklamalarda bulunan Sorakın, “Azınlık Hükümeti kurulduğunda Ekim ayı olarak belirlendi. Hükümet kurulurken, erken seçimin gerekli olduğu düşünülerek Ekim ayı olarak belirlendi. Ancak o verilen sözler unutulmuş. Bu doğru değil, ya verdiğiniz sözleri tutacaksınız, ya da tutabileceğiniz sözleri vereceksiniz. Normal olmayan şeyler var, gidişat iyi değil. Hükümet programını hazırlarken, bu 7-8 aylık dönemi kapsayan bir hükümet programı hazırladıklarını söyledi. Hatta hükümet kurulduktan sonra, Meclis Başkanlığı seçimi esnasında, Sayın Saner, kürsüye çıkarak muhalefete “Erken seçim tarihi belirleyin” demişti. Bu teklif de Sayın Başbakan’dan gelmişti. Yani hükümetin üç partisi de Ekim ayında seçim için anlaşmıştı” dedi.