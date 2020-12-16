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Sosyal Sigortalar Dairesi’ne Birikmiş Prim Borcu Olanlara Uyarı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Sigortalar Dairesi’ne birikmiş prim borcu olanlara yönelik açıklamasında, prim affı için ödeme süresinin 21 Aralık’ta sona ereceğini duyurdu. 

16 Aralık 2020 Çarşamba 10:07
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Sosyal Sigortalar Dairesi’ne Birikmiş Prim Borcu Olanlara Uyarı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 10 Temmuz tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren  90/2020 ve 91/2020 sayılı Yasa Gücünde Kararnameler ile,  işveren ve bağımsız çalışanların, gecikmiş prim borçları ve gecikme zamlarının ödeme planı ile ilgili kurallara ilişkin 6/2020 sayılı Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasası ve 8/2020 sayılı Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik)  Yasası çerçevesinde hayata geçirilen prim affı için  ödeme süresinin 21 Aralık  tarihinde sona ereceği bildirildi. 

Açıklamada, Sosyal Sigortalar Dairesi’ne  yasal süresi içerisinde başvuran ve müracaatları onaylanan sigortalıların, birikmiş prim borçları ve gecikme zamlarını tek seferde veya taksitli ödemeyi tercih etmeleri halinde,  ön peşinatını 21 Aralık  tarihine kadar ödemeleri gerektiği kaydedildi. 

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