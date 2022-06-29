Sövsem ayıp olur mu?

Bakanlar Kurulu 20 Mayıs 2020 tarihinde, Bakanlıkların kuruluşunu içeren tüzükte değişime gitti. Resmi Gazetede yayınlanan değişme göre bakanlıklarda görev alacak personele ilişkin düzenleme yapıldı.

Bu düzenlemeye göre Bakanlara yardım edecek Müsteşar, Bakanlık Müdürü, Hukuk İşleri Amiri, Özel Kalem, Analist-Programcı gibi bazı önemli kadrolar yeniden oluşturuldu.

Ne acıdır ki yine hiçbir bakanlıkta Basın Müşavirliği oluşturulmadı. Şuan tüm bakanlıklarda “Basın Danışmanı” veya “Basın görevlisi” olarak arkadaşlarımız çalışıyor. Ama hiçbirinin durumu “yasal” değil. Bu konu da yıllardır ağzımızda tüy bitti ama tek bir adım bile atılmadı.

Bakanlıklarda kapılarında “Basın Danışmanı” yazan arkadaşlarımın hiç biri yasal olarak bu statüde değil.

Hiç birinin maalesef hukuki bir dayanağı yok. Yarısından çoğu “Geçici İşçi” veya “Geçici Memur” olarak görev yapıyor. Bazıları da dışarıdan sözleşmeli.

Bu yasayı elbette Bakanlar hazırlamadı. Müsteşarlar ve müdürler hazırladı. Hani her defasında kendilerini de basın danışmanlarından haber yapılmasını isteyen “yancılar”.

Bu ülkede sorunları halı altına süpüre süpüre işte bu hale geldik. Gece gündüz demeden bakanlar ile zaman geçiren bu arkadaşların ek mesaisi yok. Hafta sonu dahi çalışan bu arkadaşların ek tahsisatları yok. Bir şoför-sekreter kadar değeri yok bu ülkede bakanlıkta çalışan basıncıların.

Hem bakanlıkta çalıp hem de sektöre hizmet veren basın görevlisi bu arkadaşların sarı basın kartı almasına bile engel olunuyor.

Niye? Maaşı devletten alıyor diye. Bir düzenleme ile bu sorun yıllardır sumen altı ediliyor.

Yazık, hem bu arkadaşlar canla başla çalışıyor hem de basıncı olarak kabul edilmiyor. Ne içeride nede dışarıda.

Yazık…..